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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

مش هتشوف من الشبورة| تحذير عاجل لـ الأرصاد بعد وفاة 8 أشخاص

الشبورة
الشبورة

يبحث المواطنون بشكل مستمر عن حالة الطقس، بعد أن شهدت البلاد حالة من التقلبات الجوية الحادة والسريعة، نظرًا لطبيعة فصل الخريف، فمن المتوقع أن تبدأ حالة عدم الاستقرار في عدد من الأماكن على مستوى الجمهورية.

الأرصاد الجوية تكشف سبب تكوُّن الشبورة الكثيفة والضباب على الطرق
الشبورة 

حالة الطقس اليوم 

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية فى بيان لها من انعدام الرؤية على بعض الطرق صباح اليوم، بسبب تكون الشبورة المائية الكثيفة صباحا والتي تصل لحد الضباب على أغلب المناطق من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد كما ينخفض مستوى الرؤية الأفقية على الطرق .

الشبورة المائية 

ونصح خبراء الأرصاد الجوية المواطنين بتأجيل مشاويرهم بعد انقشاع الشبورة ( من الساعة 4 فجرًا حتى 9 صباحًا)، واتضاح الرؤية على الطرق حرصا على سلامتهم، وتجنب حوادث الطرق. 

وشددت الأرصاد الجوية على قائدى السيارات ضرورة تشغيل الكشافات واستخدام آلة التنبية لتنبيه الغير بوجودك، وتهدئة السرعة والالتزام بقواعد المرور، والتوقف فورا عند انعدام الرؤية والوقوف فى مكان آمن بعيدا عن الطريق العام .

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توقعات حالة الطقس 

يسود الطقس اليوم الأربعاء،  أجواء لطيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ،معتدلة على جنوب سيناء ،حارة على جنوب الصعيد كما أنه من المتوقع أن تسجل العظمى على القاهرة اليوم 23 درجة مئوية، وتظل الأجواء باردة ليلا على أغلب الأنحاء .

سقوط الأمطار 

تتوافر فرص سقوط الأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر قد تصل لحد السيول على بعض المناطق على فترات متقطعة.

كشفت خرائط الطقس عن تكون الأمطار الخفيفة إلى متوسطة ، على مناطق من جنوب الصعيد وشمال ووسط سيناء على فترات متقطعة.

من المتوقع سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وحذرت الأرصاد الجوية من نشاط الرياح المصاحب للسحب الرعدية ، ويشهد الطقس رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

شبورة وأمطار.. تحذير جديد لـ الأرصاد من طقس غد الأحد - الأسبوع
الشبورة 

درجات الحرارة 

القاهرة 23 15

6 اكتوبر 24 14

بنهــــا 23 15

دمنهور 22 15

وادى النطرون 24 14

كفر الشيخ 22 13

المنصورة 23 14

الزقازيق 24 15

شبين الكوم 23 15

طنطا 22 12

دمياط 22 15

بورسعيد 23 17

الإسماعيلية 25 17

السويس 24 15

العريش 24 13

رفح 23 12

رأس سدر 23 14

نخل 23 08

كاترين 22 05

الطور 28 16

الشبورة تقتل 8 أشخاص 

أعلنت أمس، مديرية الصحة بالمنيا أسماء المصابين في حادث انقلاب أتوبيس اصطدم بالرصيف بطريق الصعيد، شمال مدينة المنيا، بفعل تأثير الشبورة الكثيفة، فتسبب الحادث في مصرع 7 أشخاص، وإصابة 25 آخرين.

ولقي شخص مصرعه في تصادم سيارتين نقل، في بني سويف، بفعل تأثير الشبورة الصباحية الكثيفة، على طريق الجيش أعلى نفق بني سويف، مما أسفر عن اشتعال إحدى السيارتين، ونقل المتوفى للمستشفى.

 

 

 

 

 

 

 

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