أسطورة ليفربول يصدم محمد صلاح: هذا الأفضل في الريدز

رفع محمد صلاح رصيده إلى 199 هدفًا مع ليفربول من ركلة جزاء أمام لاسك في الدوري الأوروبي الأسبوع الماضي، وأصدر مهاجم ليفربول السابق “لويس جارسيا” حكمه على إرث محمد صلاح وكشف عن المكان الذي سيصنف فيه المهاجم من حيث عظماء أنفيلد، ولا يزال صلاح هو الرجل الرئيسي ليورجن كلوب في فريق الريدز، ولقد بدأ موسم الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل جيد، حيث سجل 10 أهداف في 14 مباراة، بالإضافة إلى 6 تمريرات حاسمة.

ووقع المصري عقدًا جديدًا محفزًا حتى عام 2025 قبل 12 شهرًا، مما جعله اللاعب الأعلى أجرًا في تاريخ النادي، وسيكون مفتاحًا لآمال ليفربول في إعادة تأسيس نفسه بعد موسم مخيب للآمال الموسم الماضي، عندما أنهى الموسم. الخامس، وصلاح على بعد هدف واحد فقط من أن يصبح خامس لاعب في تاريخ النادي يصل إلى 200 هدف، ومع ذلك، هناك الكثير من مشجعي الريدز الذين يعتقدون أن المصري، الذي وصل من روما في صيف عام 2017، لا يحصل على التقدير الذي يستحقه.



وعندما سئل مهاجم ليفربول السابق لويس جارسيا من قبل Sportskeeda عما إذا كان صلاح لا يحظى بالتقدير من قبل عالم كرة القدم ككل، أجاب جارسيا: “أتفهم تمامًا من أين أتيت، أعتقد أنه لاعب هادئ جدًا، لاعب لا يبحث عن عناوين الأخبار الكبيرة، ولم يكن أبدًا في مشكلة أو مثل هذه الأشياء يحدث؛ أعني أنه يجب عليك أن تشارك في شيء ما حتى تحظى بالتقدير، ومع صلاح، أعتقد أنه عندما كانت هناك فرصة لترك ليفربول، بدأ الجميع يقولون، انتظر، انتظر، لأن صلاح لاعب مهم دائمًا، وهناك لحظات أعتقد فيها أن الناس يفهمون ذلك إنه أحد أهم اللاعبين في السنوات العشر الماضية وأحد أفضل اللاعبين في آخر 50 عامًا لليفربول، ولذا، أعتقد أن الأشخاص الذين يتابعون ليفربول حقًا ويعرفون حقًا مدى أهميته، يقدرونه، وأعتقد أنه يشعر بالحب".

وردًا على سؤال حول تصنيف صلاح من حيث عظماء الأنفيلد، أجاب جارسيا: “رائع، هذا سؤال صعب! هناك الكثير من اللاعبين المهمين من الماضي الذين لم نر الكثير منهم لقد أتيحت لي الفرصة للعمل مع ستيف نيكول، الذي كان في ذلك الوقت أحد اللاعبين الكبار في الثمانينيات، وبالطبع، هناك أساطير مثل كيني دالجليش وإيان راش، وأتحدث دائمًا عن روبي فاولر لأنه عندما كنت أكبر، كان روبي فاولر موجودًا دائمًا.. ستيفن جيرارد ، بالطبع، هناك الكثير من اللاعبين المهمين.

وأضاف لويس جارسيا: وبالنسبة لي شخصيًا، كان كيني دالجليش لاعبًا مميزًا للغاية لأنه كان يتمتع بأسلوب لعب أعجبني هناك كل من أحب راش لأنه سجل أفضل الأهداف، وهو آلة لتسجيل الأهداف هناك كل ما سيخبرك عن ستيفن جيرارد، ولقد أتيحت لي فرصة اللعب مع ستيفن جيرارد، وكان بإمكانه فعل كل شيء؛ يمكنه اللعب كظهير أو مهاجم أو لاعب خط وسط، لذا، الأمر صعب للغاية، لكن صلاح يجب أن يكون ضمن العشرة الأوائل، دعنا نسميها في الواقع، حتى في المراكز الخمسة الأولى، إذا أخذت في الاعتبار جميع أرقام تسجيل الأهداف وما فاز به وكل شيء، وبالنسبة لي، شخصيًا، أعتقد أنه سيتعين علي الاختيار بين كيني دالجليش وستيفن جيرارد".