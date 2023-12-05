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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أمطار وشبورة ورياح.. الأرصاد تحذر من حالة عدم الاستقرار

صدى البلد

كشفت آخر صور الأقمار الصناعية التابعة للهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية عن تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق مُتفرقة من جنوب سيناء وخليج العقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد والسواحل الشمالية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وقالت هيئة الأرصاد إنه من المتوقع أن تكون الأمطار متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر قد تصل لحد السيول على بعض المناطق على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الصعيد وشمال ووسط سيناء على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وأشارت الهيئة العامة لـ الأرصاد إلى نشاط الرياح المصاحب للسحب الرعدية يكون مثيرا للرمال والأتربة على بعض المناطق.

 

تفاصيل طقس الأربعاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأربعاء، طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد.. بارد ليلا على أغلب الأنحاء.


وذكرت هيئة الأرصاد في بيان، أنه من المتوقع شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، كما متوقع نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.


وأضافت أن بالنسبة لحالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية.. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وفق بيان هيئة الأرصاد.

 


وعن درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر 
العظمى الصغرى
القاهرة 23 15
العاصمة الإدارية 23 14
6 أكتوبر 24 14
بنهــــا 23 15
دمنهور 22 15
وادي النطرون 24 14
كفر الشيخ 22 13
المنصورة 23 14
الزقازيق 24 15
شبين الكوم 23 15
طنطا 22 12
دمياط 22 15 
بورسعيد 23 13
الإسماعيلية 25 17
السويس 24 15
العريش 24 13
رفح 23 12
رأس سدر 24 14
نخل 23 08
كاترين 22 05
الطور 28 16
طابا 26 15
شرم الشيخ 27 18
الإسكندرية 22 12
العلمين الجديدة 23 14
مطروح 21 11
السلوم 21 10
سيوة 23 09
رأس غارب 28 18
الغردقة 27 18
سفاجا 27 20
مرسى علم 28 19
شلاتين 28 23
حلايب 26 22
أبو رماد 26 22 
رأس حدربة 25 22
الفيوم 23 13
بني سويف 24 12
المنيا 23 10
أسيوط 24 10
سوهاج 25 14
قنا 27 15 
الأقصر 27 14
أسوان 28 15
الوادى الجديد 29 10
أبوسمبل 28 14
 

الأرصاد هيئة الأرصاد امطار الرياح شبورة درجات الحرارة

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