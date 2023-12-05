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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عودة الأمطار الرعدية وسيول بهذه المناطق|تحذير عاجل من الأرصاد حول الساعات المقبلة

السيول
السيول

يبحث الكثير عن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم على البلاد من  الأرصاد، حيث يسود اليوم طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ،من المتوقع أن تسجل العظمى على القاهرة اليوم 23 درجة مئوية.

حالة الطقس اليوم على القاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم  الثلاثاء طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء حار على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

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الظواهر الجوية

أما عن الظواهر الجوية، فكشفت الأرصاد عن تكون الشبورة المائية صباحا وتكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق.

الأرصاد

وبحسب الأرصاد، مازال التحذير من تكون الشبورة المائية الكثيفة صباحا والتي تصل لحد الضباب على أغلب المناطق، كما ينخفض مستوى الرؤية الأفقية على الطرق.

عودة الأمطار الرعدية

وتتهيأ فرص لأمطار متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر قد تصل إلى حد السيول على بعض المناطق على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الصعيد وشمال ووسط سيناء تمتد خفيفة إلى مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

كما أن هناك نشاط الرياح المصاحب للسحب الرعدية يكون مثير للرمال والأتربة على بعض المناطق، بحسب الأرصاد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة وارتفاع الموج فيه من نصف متر إلى 1.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة

العظمى الصغرى
القاهرة 23 15
العاصمة الادارية 23 14
6 اكتوبر 24 14
بنهــــا 23 15
دمنهور 22 15
وادى النطرون 24 14
كفر الشيخ 22 13
المنصورة 23 14
الزقازيق 24 15
شبين الكوم 23 15
طنطا 22 12
دمياط 22 15
بورسعيد 23 17
الإسماعيلية 25 17
السويس 24 15
العريش 24 13
رفح 23 12
رأس سدر 23 14
نخل 23 08
كاترين 22 05
الطور 28 16
طابا 26 15
شرم الشيخ 27 19
الاسكندرية 23 14
العلمين الجديدة 23 14
مطروح 21 11
السلوم 20 10
سيوة 23 09
رأس غارب 28 18
الغردقة 27 18
سفاجا 27 20
مرسى علم 28 20
شلاتين 27 23
حلايب 26 22
أبو رماد 26 22
رأس حدربة 25 22
الفيوم 24 13
بني سويف 24 12
المنيا 24 11
أسيوط 24 11
سوهاج 25 14
قنا 26 15
الأقصر 28 14
أسوان 30 15
الوادى الجديد 29 10
أبوسمبل 28 14

الأرصاد حالة الطقس اليوم درجات الحرارة حالة الطقس ودرجات الحرارة العظمى الشبورة المائية الأمطار الرعدية

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