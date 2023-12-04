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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انعدام الرؤية تماما.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد

صدى البلد

حذرت هيئة الأرصاد الجوية في بيان عاجل، للمرة الثانية اليوم الاثنين، من تكون الشبورة المائية الكثيفة صباحا التي  تصل لحد الضباب على أغلب المناطق من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد كما ينخفض مستوى الرؤية الأفقية على الطرق.

وشددت هيئة الأرصاد على أن الشبورة المائية ستكون كثيفة صباحا التي تصل لحد  الضباب على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد  وتنخفض معها مستوى الرؤية الأفقية وقد تنعدم الرؤية تماما على بعض الطرق؛ ذلك على السادة قائدي المركبات القيادة بهدوء تام وتوخي الحيطة والحذر واتباع كافة التعليمات المرورية.
 

وتوقعت هيئة الأرصاد أن يسود، غدا الثلاثاء الموافق 5 ديسمبر، طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، كما أنه من المتوقع أن تسجل العظمى على القاهرة غدا 23 درجة مئوية، تظل الأجواء باردة ليلا على أغلب الأنحاء.

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سقوط أمطار متوسطة ورعدية تصل لحد السيول 

والفرصة مهيئة لسقوط أمطار متوسطة️، وتكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر قد تصل لحد السيول على بعض المناطق على فترات متقطعة، وفق بيان هيئة الأرصاد.

كما توقعت هيئة الأرصاد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الصعيد وشمال ووسط سيناء على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة️ على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، إضافة إلى نشاط الرياح المصاحب للسحب الرعدية يكون مثير للرمال والأتربة على بعض المناطق.

 

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط، توقعت هيئة الأرصاد أن تكون خفيفة وارتفاع الموج فيه من نصف متر إلى 1.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية.

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من تقلبات جوية وطقس متغير وأمطار وضباب خلال الأيام الـ 6 المقبلة.

وتوقعت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية أن يسود طقس لطيف غائم، خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، معتدل على سيناء وجنوب الصعيد، ومائل للبرودة ليلا على أغلب أنحاء البلاد، وذلك خلال الفترة من غد الثلاثاء وحتى الأحد المقبل.

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى
القاهرة 23 15
العاصمة الادارية 23 14
6 اكتوبر 24 14
بنهــــا 23 15
دمنهور 22 15
وادى النطرون 24 14
كفر الشيخ 22 13
المنصورة 23 14
الزقازيق 24 15
شبين الكوم 23 15
طنطا 22 12
دمياط 22 15 
بورسعيد 23 17
الإسماعيلية 25 17
السويس 24 15
العريش 24 13
رفح 23 12
رأس سدر 23 14
نخل 23 08
كاترين 22 05
الطور 28 16
طابا 26 15
شرم الشيخ 27 19
الاسكندرية 23 14
العلمين الجديدة 23 14
مطروح 21 11
السلوم 20 10
سيوة 23 09
رأس غارب 28 18
الغردقة 27 18
سفاجا 27 20
مرسى علم 28 20
شلاتين 27 23
حلايب 26 22
أبو رماد 26 22 
رأس حدربة 25 22
الفيوم 24 13
بني سويف 24 12
المنيا 24 11
أسيوط 24 11
سوهاج 25 14
قنا 26 15 
الأقصر 28 14
أسوان 30 15
الوادى الجديد 29 10
أبوسمبل 28 14

 

 

الأرصاد هيئة الأرصاد الشبورة الضباب امطار طقس

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