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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياح وشبورة.. الأرصاد توجه رسالة هامة للمواطنين

رياح
رياح

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ الهيئة نوهت عن تكون الشبورة المائية منذ أمس الأحد، واليوم شهدت مصر شبورة مائية كثيفة في بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في حواره، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر ودينا شرف: "نتأثر بطبقات الجو العليا بوجود امتداد لمرتفع جوي يحجب الرطوبة وهو ما يساعد على تكون الشبورة المائية الكثيفة، وستهدأ سرعات الرياح بشكل كبير في فترة الصباح".

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ البلاد ستشهد ارتفاعات طفيفة في قيم الحرارة نهارا، والعظمى على القاهرة الكبرى ستكون ما بين 25 إلى 26 درجة مئوية، ومن ثم، فإن الطقس نهارا سيكون مائلا للحرارة تحت أشعة الشمس في معظم المحافظات الشمالية وحار في المناطق الجنوبية.

وواصلت: "في فترات الليل ستنخفض قيم الحرارة، وسنشهد اليوم فرص سقوط أمطار خفيفة على بعض أماكن سلاسل جبال البحر الأحمر وتحديدا في المناطق الجنوبية مثل حلايب وشلاتين ومرسى علم، وغدا ستبدأ الأمطار تتجه إلى المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط وستكون خفيفة أيضا".
 

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