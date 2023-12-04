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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بسبب التقلبات الجديدة

أمطار ورياح وشبورة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

أمطار
أمطار

تشهد البلاد خلال هذه الفترة شبورة في الساعات الصباحية، تصل لـ الضباب، حيث هيئة الأرصاد الجوية من تلك الشبورة التي تبدأ من الساعة الثالثة ليلا، حتى الساعة الثامنة صباحًا.

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رياح وشبورة.. الأرصاد توجه رسالة هامة للمواطنين

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زيادة في الأمطار .. الأرصاد تعلن موعد الموجة الجديدة

كما حذرت هيئة الأرصاد من الأمطار على بعض المناطق، وأكدت أن الأيام المقبلة سيكون هناك زيادة في نسبة الأمطار، وفي هذا التقرير نستعرض حالة الجو خلال الفترة المقبلة:

وأكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد ستشهد أمطار خفيفة اليوم على بعض المناطق بالمحافظات، ولكن القاهرة لن يكون بها أمطار اليوم ولا الغد.  

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أن الأمطار اليوم ستكون على سلاسل جبال البحر الأحمر، والمناطق الجنوبية، مثل حلايب وشلاتين، وأن المناطق الساحلية ستتأثر أيضًا من الغد بأمطار.

وأشارت إلى أنه من الغد سيكون هناك انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، ومن نهاية الأسبوع الحالي، وبداية الأسبوع الجديد سيكون هناك زيادة في نسبة الأمطار التي تؤثر على البلاد.

وأوضحت أن البلاد من بداية الأسبوع سيكون به انخفاضات بدرجة الحرارة، وأمطار تأثر على الكثير من المناطق، وذلك بعد أن شهدت الأيام الماضية استقرار بالأحوال الجوية، ولكن سيكون هناك موجة من الانخفاضات بدرجات الحرارة.

وكشفت أن البلاد تشهد تكون شبورة مائية في الساعات الصباحية، ولذلك على المواطنين، وسائقي السيارات، توخي الحذر أثناء الذهاب أو العودة لـ القاهرة.

وأضافت أن الشبورة وصلت لـ الضباب، والرؤية وصلت لحد الـ 1000 متر، 1200 متر في بعض الأماكن، أن هذه الشبورة تكون حتى ظهور الشمس.

وأشارت إلى أن  هناك تنسيقا كاملا بين الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ومجلس الوزراء، والمحافظات لغلق الطرق التي يكون بها شبورة عالية بالطرق.

وأوضحت أن الشبورة تتكون من الساعة 12 ليلا، وتكون كثيفة من الساعة الثالثة ليلا حتى، الساعة الثامنة صباحًا، وأن هذه الشبورة ستستمر لـ الغد.

 كما كشفت أن الهيئة نوهت عن تكون الشبورة المائية منذ أمس الأحد، واليوم شهدت مصر شبورة مائية كثيفة في بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

امتداد لمرتفع جوي يحجب الرطوبة

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: "نتأثر بطبقات الجو العليا بوجود امتداد لمرتفع جوي يحجب الرطوبة وهو ما يساعد على تكون الشبورة المائية الكثيفة، وستهدأ سرعات الرياح بشكل كبير في فترة الصباح".

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ البلاد ستشهد ارتفاعات طفيفة في قيم الحرارة نهارا، والعظمى على القاهرة الكبرى ستكون ما بين 25 إلى 26 درجة مئوية، ومن ثم، فإن الطقس نهارا سيكون مائلا للحرارة تحت أشعة الشمس في معظم المحافظات الشمالية وحار في المناطق الجنوبية.

وواصلت: "في فترات الليل ستنخفض قيم الحرارة، وسنشهد اليوم فرص سقوط أمطار خفيفة على بعض أماكن سلاسل جبال البحر الأحمر وتحديدا في المناطق الجنوبية مثل حلايب وشلاتين ومرسى علم، وغدا ستبدأ الأمطار تتجه إلى المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط وستكون خفيفة أيضا".
 

بيان بدرجات الحرارة اليوم :


العظمى الصغرى
القاهرة 25 18
العاصمة الإدارية 25 17
6 أكتوبر 26 17
بنهــــا 25 18
دمنهور 24 18
وادي النطرون 26 17
كفر الشيخ 24 16
المنصورة 25 17
الزقازيق 26 18
شبين الكوم 25 18
طنطا 24 15
دمياط 24 18
بورسعيد 23 18
الإسماعيلية 26 15
السويس 26 14
العريش 26 16
رفح 25 16
رأس سدر 27 15
نخل 27 8
كاترين 24 5
الطور 28 15
طابا 27 16
شرم الشيخ 30 21
الإسكندرية 24 14
العلمين الجديدة 24 14
مطروح 23 12
السلوم 21 11
سيوة 23 10
رأس غارب 29 17
الغردقة 28 17
سفاجا 28 19
مرسى علم 29 19
شلاتين 29 21
حلايب 27 21
أبو رماد 29 21
رأس حدربة 27 22
الفيوم 25 13
بني سويف 25 12
المنيا 26 11
أسيوط 26 11
سوهاج 27 12
قنا 29 15
الأقصر 30 13
أسوان 31 16
الوادي الجديد 30 12
أبوسمبل 29 13
 

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