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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لمدة 24 ساعة.. تحذير عاجل من الأرصاد لسائقي السيارات

شبورة
شبورة

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد تكون شبورة مائية في الساعات الصباحية، ولذلك على المواطنين، وسائقي السيارات، توخي الحذر أثناء الذهاب أو العودة لـ القاهرة.

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الأرصاد: استقرار في الأحوال الجوية.. وارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة الأيام المقبلة|فيديو

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تنبيه عاجل من الأرصاد للمواطنين حتى نهاية الأسبوع بشأن الأمطار.. فيديو

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أن الشبورة وصلت لـ الضباب، والرؤية وصلت لحد الـ 1000 متر، 1200 متر في بعض الأماكن، أن هذه الشبورة تكون حتى ظهور الشمس.


وأشارت إلى أن  هناك تنسيقا كاملا بين الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ومجلس الوزراء، والمحافظات لغلق الطرق التي يكون بها شبورة عالية بالطرق.


وأوضحت أن الشبورة تتكون من الساعة 12 ليلا، وتكون كثيفة من الساعة الثالثة ليلا حتى، الساعة الثامنة صباحًا، وأن هذه الشبورة ستستمر لـ الغد.
 


بيان بدرجات الحرارة اليوم :

العظمى الصغرى
القاهرة 25 18
العاصمة الإدارية 25 17
6 أكتوبر 26 17
بنهــــا 25 18
دمنهور 24 18
وادي النطرون 26 17
كفر الشيخ 24 16
المنصورة 25 17
الزقازيق 26 18
شبين الكوم 25 18
طنطا 24 15
دمياط 24 18
بورسعيد 23 18
الإسماعيلية 26 15
السويس 26 14
العريش 26 16
رفح 25 16
رأس سدر 27 15
نخل 27 8
كاترين 24 5
الطور 28 15
طابا 27 16
شرم الشيخ 30 21
الإسكندرية 24 14
العلمين الجديدة 24 14
مطروح 23 12
السلوم 21 11
سيوة 23 10
رأس غارب 29 17
الغردقة 28 17
سفاجا 28 19
مرسى علم 29 19
شلاتين 29 21
حلايب 27 21
أبو رماد 29 21
رأس حدربة 27 22
الفيوم 25 13
بني سويف 25 12
المنيا 26 11
أسيوط 26 11
سوهاج 27 12
قنا 29 15
الأقصر 30 13
أسوان 31 16
الوادي الجديد 30 12
أبوسمبل 29 13
 

الأرصاد الأرصاد الجوية شبورة مائية الشبورة مجلس الوزراء

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