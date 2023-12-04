زيادة في الأمطار .. الأرصاد تعلن موعد الموجة الجديدة

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد ستشهد أمطار خفيفة اليوم على بعض المناطق بالمحافظات، ولكن القاهرة لن يكون بها أمطار اليوم ولا الغد.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أن الأمطار اليوم ستكون على سلاسل جبال البحر الأحمر، والمناطق الجنوبية، مثل حلايب وشلاتين، وأن المناطق الساحلية ستتأثر أيضًا من الغد بأمطار.



وأشارت إلي أنه من الغد سيكون هناك انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، ومن نهاية الأسبوع الحالي، وبداية الأسبوع الجديد سيكون هناك زيادة في نسبة الأمطار التي تؤثر على البلاد.



وأوضحت أن البلاد من بداية الأسبوع سيكون به انخفاضات بدرجة الحرارة، وأمطار تأثر على الكثير من المناطق، وذلك بعد أن شهدت الأيام الماضية استقرار بالأحوال الجوية، ولكن سيكون هناك موجة من الانخفاضات بدرجات الحرارة.

بيان بدرجات الحرارة اليوم :

العظمى الصغرى

القاهرة 25 18

العاصمة الإدارية 25 17

6 أكتوبر 26 17

بنهــــا 25 18

دمنهور 24 18

وادي النطرون 26 17

كفر الشيخ 24 16

المنصورة 25 17

الزقازيق 26 18

شبين الكوم 25 18

طنطا 24 15

دمياط 24 18

بورسعيد 23 18

الإسماعيلية 26 15

السويس 26 14

العريش 26 16

رفح 25 16

رأس سدر 27 15

نخل 27 8

كاترين 24 5

الطور 28 15

طابا 27 16

شرم الشيخ 30 21

الإسكندرية 24 14

العلمين الجديدة 24 14

مطروح 23 12

السلوم 21 11

سيوة 23 10

رأس غارب 29 17

الغردقة 28 17

سفاجا 28 19

مرسى علم 29 19

شلاتين 29 21

حلايب 27 21

أبو رماد 29 21

رأس حدربة 27 22

الفيوم 25 13

بني سويف 25 12

المنيا 26 11

أسيوط 26 11

سوهاج 27 12

قنا 29 15

الأقصر 30 13

أسوان 31 16

الوادي الجديد 30 12

أبوسمبل 29 13





