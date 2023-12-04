عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد: أمطار تضرب هذه المناطق خلال ساعات.. ونصائح مهمة لقائدي السيارات.. فيديو

حالة الطقس
حالة الطقس

أكدت منار غانم  عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية،أن هناك  شبورة مائية كثيفة تصل لحد الضباب وتؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية لتصل لأقل من ألف متر، مضيفة أن بعض الطرق شهدت انعدام الرؤية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء والوجه البحري وشمال الصعيد.

الأرصاد:شبورة مائية تصل لحد الضباب

وأضافت منار غانم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس سلامة مقدمة برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد،, والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي ، أن الشبورة المائية ستختفي تدريجيا خلال ساعتين على الأكثر اليوم بالطرق بسبب سطوع أشعة الشمس، موضحة أن الشبورة الكثيفة تتكون في ساعات الليل المتأخرة وتستمر حتى سطوع أشعة الشمس.

ونوهت  عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية بأن الشبورة المائية التي تشهدها البلاد تأتي نتيجة التأثر حاليًا بوجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل على حبس الرطوبة لتبقى قريبة من سطح الأرض فضلا عن هدوء سرعات الرياح مع انخفاض درجات الحرارة التي تساعد على وجود الشبورة المائية الكثيفة، متوقعة في الوقت ذاته استمرار الشبورة المائية الكثيفة غدا الثلاثاء والتي يمكن أن تصل لحد الضباب.

 الظواهر الجوية 

وحذرت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ، المواطنين  من ضرورة توخي أثناء القيادة واتباع كافة تعليمات المرور وتشغيل كشافات الشبورة بالسيارات، وحال عدم الرؤية يجب التوقف تماما كون الشبورة من أكثر الظواهر الجوية التي يمكن أن تؤثر على حركة الأعمال اليومية.

وأشارت إلى أن حالة طقس اليوم تشهد ارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة تميل للدفء وأحيانا أجواء مائلة للحرارة تحت أشعة الشمس قبل أن تتراجع درجات الحرارة مع فترات الليل وسيكون ملحوظًا في ساعات الليل المتأخرة.

وتابعت أن اليوم الإثنين يشهد سقوط أمطار خفيفة على جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر «حلايب وشلاتين ومرسى علم».

وأكملت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من غد الثلاثاء، ستشهد المناطق المطلة على سواحل البحر المتوسط سقوط أمطار، لكنها لن تؤثر على أعمال الأنشطة اليومية.
 

 

الأرصاد حالة طقس اليوم شبورة مائية القاهرة الكبرى درجات الحرارة سقوط امطار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارته المتهشمة وصورة الوداع الأخير.. فاجعة وفاة أشرف عبد الغفور| القصة الكاملة

4 ساعات خطر على هؤلاء.. الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا من هذه الظاهرة اليوم

تحذير شديد اللهجة.. أنواع من المسكنات ممنوعة نهائيا في حالات الإنفلونزا

المدرب مش طايقه.. نجم الأهلي يكشف مفاجأة مدوية عن إمام عاشور

5 صور لسيارة الفنان أشرف عبد الغفور تكشف تفاصيل الحادث.. شاهد

الذهب يقفز بقوة إلى أعلى قمة في التاريخ عالميا| وهذا سعر عيار21 الآن

اخفوا عن زوجته الفاجعة| “صدمة من الخلف” كتبت نهاية أشرف عبدالغفور.. كواليس الحادث واللحظات الأخيرة

شوبير يصدم جماهير الأهلي باستبعاد ثلاثي الفريق عن كأس العالم للأندية

ترشيحاتنا

الاحتلال يعتقل 7 مواطنين من القدس ويقتحم منزل خطيب المسجد الأقصى

الجرام يسجل 2.800 جنيه .. اعرف أسعار الذهب في مصر الآن

انهيار ريهام عبد الغفور فى جنازة والدها .. شاهد

محمود قابيل وحنان مطاوع أبرز حضور جنازة أشرف عبد الغفور ..صور

الأرصاد: أمطار تضرب هذه المناطق خلال ساعات.. ونصائح مهمة لقائدي السيارات.. فيديو

شاهد| الثلوج تغطي بريطانيا وسط تحذيرات الأرصاد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رامي رضوان ودنيا سمير غانم يودعان أشرف عبد الغفور .. صور

الحزن يخيم على نجوم الفن في جنازة أشرف عبد الغفور .. صور

ناقد موضة يعلق على فستان مايا دياب في مهرجان البحر الأحمر.. شاهد

شاهد .. لحظة وصول جثمان أشرف عبد الغفور مسجد الشرطة بالشيخ زايد

فيديو

على خطى أمريكا في العراق.. حكاية الكوتشينة الموزعة على جنود الاحتلال بغزة «فيديوجراف»

كلاكيت سادس مرة.. منع ظهور ريهام سعيد على الفضائيات

"سوف نبقى هنا".. الصحفيون يتحدون الظروف ويغنون في خيمتهم بغزة | شاهد

حادث على الصحراوي.. تفاصيل وفاة الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

اﻟﻤﺰﻳﺪ