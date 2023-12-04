الأرصاد: أمطار تضرب هذه المناطق خلال ساعات.. ونصائح مهمة لقائدي السيارات.. فيديو

أكدت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية،أن هناك شبورة مائية كثيفة تصل لحد الضباب وتؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية لتصل لأقل من ألف متر، مضيفة أن بعض الطرق شهدت انعدام الرؤية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء والوجه البحري وشمال الصعيد.

الأرصاد:شبورة مائية تصل لحد الضباب

وأضافت منار غانم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس سلامة مقدمة برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد،, والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي ، أن الشبورة المائية ستختفي تدريجيا خلال ساعتين على الأكثر اليوم بالطرق بسبب سطوع أشعة الشمس، موضحة أن الشبورة الكثيفة تتكون في ساعات الليل المتأخرة وتستمر حتى سطوع أشعة الشمس.

ونوهت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية بأن الشبورة المائية التي تشهدها البلاد تأتي نتيجة التأثر حاليًا بوجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل على حبس الرطوبة لتبقى قريبة من سطح الأرض فضلا عن هدوء سرعات الرياح مع انخفاض درجات الحرارة التي تساعد على وجود الشبورة المائية الكثيفة، متوقعة في الوقت ذاته استمرار الشبورة المائية الكثيفة غدا الثلاثاء والتي يمكن أن تصل لحد الضباب.

الظواهر الجوية

وحذرت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ، المواطنين من ضرورة توخي أثناء القيادة واتباع كافة تعليمات المرور وتشغيل كشافات الشبورة بالسيارات، وحال عدم الرؤية يجب التوقف تماما كون الشبورة من أكثر الظواهر الجوية التي يمكن أن تؤثر على حركة الأعمال اليومية.

وأشارت إلى أن حالة طقس اليوم تشهد ارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة تميل للدفء وأحيانا أجواء مائلة للحرارة تحت أشعة الشمس قبل أن تتراجع درجات الحرارة مع فترات الليل وسيكون ملحوظًا في ساعات الليل المتأخرة.

وتابعت أن اليوم الإثنين يشهد سقوط أمطار خفيفة على جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر «حلايب وشلاتين ومرسى علم».

وأكملت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من غد الثلاثاء، ستشهد المناطق المطلة على سواحل البحر المتوسط سقوط أمطار، لكنها لن تؤثر على أعمال الأنشطة اليومية.

