بارد ليلا والصغرى تصل لـ5 درجات.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية غدًا

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الاثنين الموافق 4 ديسمبر، طقس مائل للحرارة تحت أشعة الشمس معتدل في الظل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

الأرصاد توضح الظواهر الجوية المتوقعة يوم الاثنين

وعن الظواهر الجوية، توقعت هيئة الأرصاد أن تتكون شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وحذرت هيئة الأرصاد سكان القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وخاصة قائدي السيارات من الشبورة وضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة وترك مسافة مناسبة بين السيارات.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متروالرياح السطحية شمالية غربية، وفق بيان هيئة الأرصاد.

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 25 18

العاصمة الإدارية 25 17

6 أكتوبر 26 17

بنهــــا 25 18

دمنهور 24 18

وادي النطرون 26 17

كفر الشيخ 24 16

المنصورة 25 17

الزقازيق 26 18

شبين الكوم 25 18

طنطا 24 15

دمياط 24 18

بورسعيد 23 18

الإسماعيلية 26 15

السويس 26 14

العريش 26 16

رفح 25 16

رأس سدر 27 15

نخل 27 8

كاترين 24 5

الطور 28 15

طابا 27 16

شرم الشيخ 30 21

الإسكندرية 24 14

العلمين الجديدة 24 14

مطروح 23 12

السلوم 21 11

سيوة 23 10

رأس غارب 29 17

الغردقة 28 17

سفاجا 28 19

مرسى علم 29 19

شلاتين 29 21

حلايب 27 21

أبو رماد 29 21

رأس حدربة 27 22

الفيوم 25 13

بني سويف 25 12

المنيا 26 11

أسيوط 26 11

سوهاج 27 12

قنا 29 15

الأقصر 30 13

أسوان 31 16

الوادي الجديد 30 12

أبوسمبل 29 13