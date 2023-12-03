أهم الأخبار| وقف ريهام سعيد عن ممارسة العمل الإعلامي.. وتحذير عاجل من الأرصاد الجوية

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة على الساحتين المحلية والعالمية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

تحذير عاجل من هذه الظاهرة والصغرى تصل 4 درجات| الأرصاد تفجر مفاجأة



لحين انتهاء التحقيقات.. وقف ريهام سعيد عن ممارسة العمل الإعلامي



الهيئة الوطنية للانتخابات: لا يمكن اتخاذ إجراء ضد المواطنين خارقي الصمت الدعائي



يلعبون من غير نِفس وضيعوا 3 نقاط..جماهير الأهلي تصب غضبها على ثلاثة لاعبين



الأونروا: تفشي الأمراض بين الفلسطينيين.. ومخاوف من انتشار الكوليرا



مواقيت الصلاة اليوم.. وقت أداء الفرائض الخمس



أحزمة نارية بسماء خان يونس إثر قصف إسرائيلي عنيف



وزير الداخلية الفرنسي: ضحية حادثة الطعن في باريس سائح ألماني

