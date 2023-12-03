لحين انتهاء التحقيقات.. وقف ريهام سعيد عن ممارسة العمل الإعلامي

قرر طارق سعدة نقيب الإعلاميين وقف الإعلامية ريهام سعيد عن ممارسة العمل الإعلامي لحين انتهاء التحقيق معها.

وقال سعدة في تصريح خاص لموقع صدى البلد، إن قرار إيقاف ريهام سعيد جاء لحين الانتهاء من التحقيقات بشأن الشكوى المقدمة من قناة الشمس لمخالفتها التعاقد والظهور دون قيد أو تصريح لمزاولة المهنه على قناة هي، وهو السبب الذي أدى لوقفها لحين انتهاء التحقيق.

وأضاف نقيب الإعلاميين أن قرار الإيقاف جاء لمخالفة الإعلامية لعقدها مع قناة الشمس وفسخ العقد قبل انتهاء مدته، مضيفا: "قناة الشمس تقدمت بشكوى ضد الإعلامية واتخذنا قرار الإيقاف في الوقت الحالي".