يلعبون من غير نِفس وضيعوا 3 نقاط..جماهير الأهلي تصب غضبها على ثلاثة لاعبين

لم تفوت جماهير الاهلي الفرصة بعد تعادل الفريق مع نظيره يانج أفريكانز، للهجوم من جديد على لاعبي الأهلي وانتقاد مستواهم في المباريات الأخيرة.

وتعادل الأهلي أمس مع يانج أفريكانز في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا بنتيجة 1 / 1 قابضًا على صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، بينما كان قريبًا من الفوز بسهولة.

الجماهير غاضبة

وعقب المباراة صبت جماهير الأهلي جم غضبها على أداء اللاعبين والرعونة التي ظهرو بها في غالب أوقات المباراة لكنهم اختصوا 3 لاعبين بهذه الانتقادات.

ولم تنفك جماهير الأهلي أيضا عن التساؤلات بشأن الصفقات الجديدة والقرارات الصارمة بشأن المسؤولين عن فشل بعض الصفقات السابقة وعلى رأسها الفرنسي أنتوني موديست.

3 لاعبين بيلعبو من غير نِفس

واختصت الجماهير الثلاثي إمام عاشور، وحسين الشحات وأليو ديانج، وحملتهم مسؤولية ياع النقطتين.

إمام عاشور خرج بين شوطي المباراة لحساب أفشة الذي أعاد التوازن لمنتصف ملعب الاهلي، بينما كان تعليق علي محمد علي واصفا لمستوى إمام حيث قال انه الحاضر الغائب.

حسين الشحات أضاع فرصة سهلة للتهديف مبكرًا أخرجته عن تركيزه فيما تبقى من المباراة.

وسخر ابراهيم سعيد من مستوى الشحات، حيث كتب عبر حسابه علي فيسبوك "هو عقد حسين الشحات مع الاهلي في بند موسم وموسم !! ماله في ايه الموسم ده !!"

أما أليو ديانج بالمشاركة معع المدافعين فحملته الجماهير مسؤولية هدف يانج أفريكانز، بسبب قربه من اللاعب المسدد وعدم اشتراكه في الكرة.

رقم سلبي للأهلي

وبهذا التعادل مع يانج افريكانز فإن الأهلي خلال آخر 9 لقاءات، لم يحقق الفوز سوى في 3 مباريات فقط، آخرها أمام ميدياما الغاني، وتعادل مع سيمبا التنزاني، ثم صن داونز الجنوب إفريقي في لقائي الذهاب والعودة، بخلاف التعادل مع سموحة، وقبله الجونة، في بطولة الدوري، حيث لم يحقق الفوز سوى على المقاولون العرب وسيراميكا كليوباترا.