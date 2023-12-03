عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يلعبون من غير نِفس وضيعوا 3 نقاط..جماهير الأهلي تصب غضبها على ثلاثة لاعبين

الأهلي
الأهلي

لم تفوت جماهير الاهلي الفرصة بعد تعادل الفريق مع نظيره يانج أفريكانز، للهجوم من جديد على لاعبي الأهلي وانتقاد مستواهم في المباريات الأخيرة.

وتعادل الأهلي أمس مع يانج أفريكانز في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا بنتيجة 1 / 1 قابضًا على صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، بينما كان قريبًا من الفوز بسهولة.

الجماهير غاضبة 

وعقب المباراة صبت جماهير الأهلي جم غضبها على أداء اللاعبين والرعونة التي ظهرو بها في غالب أوقات المباراة لكنهم اختصوا 3 لاعبين بهذه الانتقادات.

ولم تنفك جماهير الأهلي أيضا عن التساؤلات بشأن الصفقات الجديدة والقرارات الصارمة بشأن المسؤولين عن فشل بعض الصفقات السابقة وعلى رأسها الفرنسي أنتوني موديست.

3 لاعبين بيلعبو من غير نِفس 

واختصت الجماهير الثلاثي إمام عاشور، وحسين الشحات وأليو ديانج، وحملتهم مسؤولية ياع النقطتين.

إمام عاشور خرج بين شوطي المباراة لحساب أفشة الذي أعاد التوازن لمنتصف ملعب الاهلي، بينما كان تعليق علي محمد علي واصفا لمستوى إمام حيث قال انه الحاضر الغائب.

حسين الشحات أضاع فرصة سهلة للتهديف مبكرًا أخرجته عن تركيزه فيما تبقى من المباراة.

وسخر ابراهيم سعيد من مستوى الشحات، حيث كتب عبر حسابه علي فيسبوك "هو عقد حسين الشحات مع الاهلي في بند موسم وموسم !! ماله في ايه الموسم ده !!" 

أما أليو ديانج بالمشاركة معع المدافعين فحملته الجماهير مسؤولية هدف يانج أفريكانز، بسبب قربه من اللاعب المسدد وعدم اشتراكه في الكرة.

رقم سلبي للأهلي 

وبهذا التعادل مع يانج افريكانز فإن الأهلي خلال آخر 9 لقاءات، لم يحقق الفوز سوى في 3 مباريات فقط، آخرها أمام ميدياما الغاني، وتعادل مع سيمبا التنزاني، ثم صن داونز الجنوب إفريقي في لقائي الذهاب والعودة، بخلاف التعادل مع سموحة، وقبله الجونة، في بطولة الدوري، حيث لم يحقق الفوز سوى على المقاولون العرب وسيراميكا كليوباترا. 

الأهلى يانج أفريكانز جماهير الأهلي امام عاشور حسين الشحات اليو ديانج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طرد واضح | خالد الغندور يثير الجدل بشأن حكم مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

رسميا الآن| سعر الدولار بعد تصريحات الحكومة بشأن انتهاء الأزمة

إغراء العرب بمليارات الدولارات| خطة إسرائيلية أمريكية لتوريط مصر و3 دول.. حكاية مخطط شيطاني بشأن غزة

لقب الكونفيدرالية.. تصريح صادم من فييرا بشأن نادي الزمالك ورسالة لـ أوسوريو

الأرصاد تحذر سكان القاهرة وبعض المحافظات لهذا السبب

نقل الإعلامية أسما إبراهيم إلى المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية| صورة

لحين انتهاء التحقيقات.. وقف ريهام سعيد عن ممارسة العمل الإعلامي

نجم هوليوود أرنولد شوارزنيجر يدعم إسرائيل ويزور عائلات بعض الرهائن

ترشيحاتنا

لحين انتهاء التحقيقات.. وقف ريهام سعيد عن ممارسة العمل الإعلامي

يلعبون من غير نِفس وضيعوا 3 نقاط..جماهير الأهلي تصب غضبها على ثلاثة لاعبين

الأهلي يكشف حجم إصابة ياسر إبراهيم

فرج عامر يكشف سبب تعادل الأهلي مع يانج افريكانز

السفير المصرى فى البرتغال: مشاركة ملحوظة للشباب فى الانتخابات الرئاسية

لو مسافر على خطوط السكة الحديد.. هذه القطارت متوقفة بدءا من اليوم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أقدم الأعشاب.. فوائد القرفة لمرضى السكر

هوت شورت.. مي عمر تلفت الأنظار بإطلالة جريئة

فى دقايق.. حضرى البيتزا لأطفالك

ماذا يحدث للجسم عند تناول القرنبيط ؟

فيديو

أول تعليق لمارسيل كولر عقب التعادل 1-1 مع يانج أفريكانز |فيديو

تفاصيل إصابة محمد عبدالمنعم لاعب الأهلي وموقفه من المشاركة أمام يانج أفريكانز «فيديوجراف»

بعد 3 سنوات خلف القضبان.. لماذا أفرج عن سما المصري| فيديوجراف

مواطن في مظاهرة داعمة لفلسطين ببريطانيا يوجه رسالة قوية لإسرائيل| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

جمال قرين

جمال قرين يكتب: الدروس الخصوصية مرض مزمن

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب : نحو مجتمع المعرفة والابتكار

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : عودة الحرب .. جريمة مشتركة سافرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ