القائمة جاهزة| بالأسماء.. 6 راحلين عن الأهلي.. هؤلاء للبيع والبقية لـ الاستغناء

بينما يستعد النادي الاهلي لخوض منافسات كأس العالم للأندية في المملكة العربية السعودية، يعاني الفريق من أزمة على المستوى الفني وراجع مستوى كثير من اللاعبين.

وبات النادي الأهلي يموج في بعض الازمات الخاصة باللاعبين، بسبب سوء مستوى البعض وغياب البعض لقناعات فنية، فضلا عن طلب لاعبين الرحيل بسبب عدم المشاركة.

للبيع.. نجم الوسط نعم.. ونجم الدفاع لا

كشفت تقارير من داخل النادي الاهلي ان الإدارة ابدت موافقة نهائية على بيع نجم الوسط أليو ديانج، شريطة وجود عرض مالي مناسب.

وتلقى النادي الأهلي في وقت سابق عروض من أندية اوروبية للمالي ديانج وكان يمانع، بينما مستوى اللاعب الحالي يمنح النادي الاهلي مؤشرًا للاستفادة المالية من اللاعب في ظل وجود بدائل له.

أما مدافع الفريق محمد عبد المنعم، فابدى نية للرحيل للاحتراف الخارجي، بينما تعارض فكرة رحيله إدارة الأهلي.

وفي هذا الصدد، كشف الإعلامي أحمد شوبير من خلال تصريحات إذاعية أن محمد عبد المنعم يحلم بالاحتراف الخارجي خلال الفترات القادمة.

ورجّح شوبير أن اللاعب وقع مع شركة تسويق إنجليزية من أجل محاولة تسويقه في أوروبا، خاصة أن عقد اللاعب مع الأهلي ينتهي بنهاية الموسم المقبل ولم يتم التجديد له حتى الآن.

ومع نهاية الموسم المقبل سينتهي عقد اللاعب محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأول للنادي الأهلي، والمدافع الأبرز في مركزه حاليًا داخل مصر.

عدم الحديث عن تجديد تعاقد اللاعب من جانب إدارة النادي الأهلي، فتح باب التكهنات بنية اللاعب الرحيل للاحتراف في أوروبا.

لاعبين في صفقة تبادلية

وبات كريم نيفيد العائد للفريق من إعارة طويلة على رأس قائمة الراحلين بعد قلة مشاركات اللاعب وعدم قناعات كولر الكاملة به.

وقد ينضم إلى نيدفيد في نفس الصفقة ظهير الأهلي خالد عبد الفتاح من أجل الظفر بخدمات نجم نادي مودرن فيوتشر عمر كمال.

حارس المرمى عايز يلعب

الراحل بشكل جدي عن الفريق هو حارس المرمى حمزة علاء، والذي يريد المشاركة في المباريات القادمة لأسباب منطقية.

وحمزة علاء هو حارس مرمى المنتخب الاوليمبي الذي يشارك في أوليمباد باريس، ويعول عليه الفريق كثيرا للدفاع عن مرماه.

ويحتاج حمزة علاء للمشاركة لاثبات أحقيته في حراسة عرين الفراعنة.

أزمة تجديد

وفيما يخص تجديد تعاقدات اللاعبين، أصبح عمرو السولية وعلي معلول على اعتاب الرحيل، حيث لم يتوافق اللاعبين حتى الآن مع الإدارة على صيغة للتعاقد.

ومع اقتراب الأهلي من ضم أحمد فتوح، قد يستطيع الفريق الاستغناء عن خدمات معلول، بينما لم يتاثر الأهلي خلال الفترات السابقة بغياب عمرو السولية عن منتصف الملعب.