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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد الإصابة بتنزانيا.. موقف عبد المنعم من المشاركة في مونديال الأندية

محمد عبد المنعم
محمد عبد المنعم

أظهر الفحص المبدئي الذي أجراه محمد عبدالمنعم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي، إصابته بإلتواء في الكاحل. 

وغادر اللاعب تدريبات الأهلي التي أُقيمت على ملعب بنيامين مكابا، استعدادًا لمواجهة يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا. وفي الوقت نفسه.

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وأكدت تقارير أن إصابة عبدالمنعم بسيطة، ومن المتوقع أن يكون جاهزًا للمشاركة في مباريات كأس العالم للأندية في ديسمبر المقبل بالمملكة العربية السعودية. 

وسيُخضع اللاعب لفحص طبي إضافي عند عودته للقاهرة لتحديد مشاركته في مباراة شباب بلوزداد في 8 ديسمبر، حيث يتوقع أن يحتاج لفترة تتراوح بين 6 و8 أيام للعودة إلى التدريبات الجماعية.

أحمد فتوح أحمد سيد زيزو التواء في الكاحل المملكة العربية السعودية دورى أبطال إفريقيا تدريبات الأهلي

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