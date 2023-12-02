بعد الإصابة بتنزانيا.. موقف عبد المنعم من المشاركة في مونديال الأندية

أظهر الفحص المبدئي الذي أجراه محمد عبدالمنعم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي، إصابته بإلتواء في الكاحل.

وغادر اللاعب تدريبات الأهلي التي أُقيمت على ملعب بنيامين مكابا، استعدادًا لمواجهة يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا. وفي الوقت نفسه.

وأكدت تقارير أن إصابة عبدالمنعم بسيطة، ومن المتوقع أن يكون جاهزًا للمشاركة في مباريات كأس العالم للأندية في ديسمبر المقبل بالمملكة العربية السعودية.

وسيُخضع اللاعب لفحص طبي إضافي عند عودته للقاهرة لتحديد مشاركته في مباراة شباب بلوزداد في 8 ديسمبر، حيث يتوقع أن يحتاج لفترة تتراوح بين 6 و8 أيام للعودة إلى التدريبات الجماعية.