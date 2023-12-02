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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

توقيع جزاءات وتحقيقات.. الزمالك يتخذ قرارات عاجلة ورادعة بسبب أحمد سيد زيزو

الزمالك
الزمالك

أعلن أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، عن سلسلة من القرارات النارية التي اتخذها مجلس إدارة النادي فيما يتعلق بالقناة التليفزيونية للنادي.

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أصدر النادي بيانًا رسميًا يستنكر فيه التصريحات التي أدلى بها وكيلة لاعبين عن أحمد مصطفى "زيزو" نجم الفريق الأول عبر قناة النادي.

 وأوضح المتحدث الرسمي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أن إدارة النادي وجهت اللوم إلى هيئة تحرير القناة.

وأضاف أن النادي أمر بإجراء تحقيق عاجل وتوقيع جزاء فوري على المتسبب، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه كل الأطراف، بما في ذلك حظر التعامل مع من يتجاوز ثوابت وقيم النادي.

وأكدت الإدارة أن هناك خطة لتطوير وإعادة هيكلة القناة، تشمل تحديث الشكل والمضمون، وذلك بالتعاون التام مع الشركة المتحدة. وختم بتأكيد أن الجماهير ستشاهد القناة بصورة لائقة تنال رضاهم قريبًا.  

احمد مصطفى زيزو أحمد فتوح المتحدث الرسمي لنادي الزمالك نادي الزمالك زيزو

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