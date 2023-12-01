المصري يزيح الزمالك للمركز السابع | اِعرف ترتيب الدوري

في مباراة مثيرة جرت مساء الجمعة، استطاع فريق المصري البورسعيدي الحصول على انتصار حاسم ضد منافسه اللدود إنبي، حيث فاز بهدفين مقابل هدف في الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

حقق هذا الانتصار للمصري المركز السادس في الترتيب، وفرض زمام المبادرة على الزمالك، الذي هبط إلى المركز السابع.

جاء اللحظة المحورية في الدقيقة 36 عندما أظهر إلياس جلاسي من المصري براعته عندما راوغ المدافعين ووجه الكرة ببراعة إلى شباك إنبي، ليسجل هدفاً رائعاً يثير إعجاب الجماهير.

رد إنبي بقوة، حيث استغل أحمد أوفا خطأً دفاعيًا من لاعبي المصري وسدد كرة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 50، معادلاً النتيجة لفريقه.

اتخذت المباراة منحىً مثيرًا حين حصل المصري على ركلة ركنية في الدقيقة 90+2، أرسلها عمرو موسى لزميله ميدو جابر الذي وجهها رأسيًا ببراعة إلى الشباك، مؤمنًا الفوز المتأخر للمصري.

مع هذا الانتصار، ارتقى المصري إلى المركز السادس في جدول الدوري برصيد 12 نقطة، محاكيًا الزمالك الذي هوى إلى المركز السابع برصيد 11 نقطة. في الوقت نفسه، تجمد رصيد إنبي في المركز العاشر برصيد 10 نقاط.

ترتيب الدوري المصري

1- بيراميدز برصيد 16 نقطة

2- الأهلي برصيد 14 نقطة

3- زد برصيد 13 نقطة

4- فيوتشر برصيد 12 نقطة

5- الاتحاد السكندري برصيد 12 نقطة بفارق الأهداف عن فيوتشر

6- المصري برصيد 12 نقطة

7- الزمالك برصيد 11 نقطة

8- طلائع الجيش برصيد 11

9-الجونة برصيد 10 نقاط

10- إنبي برصيد 10 نقاط