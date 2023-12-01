عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المصري يزيح الزمالك للمركز السابع | اِعرف ترتيب الدوري

صدى البلد

في مباراة مثيرة جرت مساء الجمعة، استطاع فريق المصري البورسعيدي الحصول على انتصار حاسم ضد منافسه اللدود إنبي، حيث فاز بهدفين مقابل هدف في الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز. 

حقق هذا الانتصار للمصري المركز السادس في الترتيب، وفرض زمام المبادرة على الزمالك، الذي هبط إلى المركز السابع.

جاء اللحظة المحورية في الدقيقة 36 عندما أظهر إلياس جلاسي من المصري براعته عندما راوغ المدافعين ووجه الكرة ببراعة إلى شباك إنبي، ليسجل هدفاً رائعاً يثير إعجاب الجماهير.

رد إنبي بقوة، حيث استغل أحمد أوفا خطأً دفاعيًا من لاعبي المصري وسدد كرة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 50، معادلاً النتيجة لفريقه.

اتخذت المباراة منحىً مثيرًا حين حصل المصري على ركلة ركنية في الدقيقة 90+2، أرسلها عمرو موسى لزميله ميدو جابر الذي وجهها رأسيًا ببراعة إلى الشباك، مؤمنًا الفوز المتأخر للمصري.

مع هذا الانتصار، ارتقى المصري إلى المركز السادس في جدول الدوري برصيد 12 نقطة، محاكيًا الزمالك الذي هوى إلى المركز السابع برصيد 11 نقطة. في الوقت نفسه، تجمد رصيد إنبي في المركز العاشر برصيد 10 نقاط.

ترتيب الدوري المصري

1- بيراميدز برصيد 16 نقطة

2- الأهلي برصيد 14 نقطة 

3- زد برصيد 13 نقطة

4- فيوتشر برصيد 12 نقطة 

5- الاتحاد السكندري برصيد 12 نقطة بفارق الأهداف عن فيوتشر

6- المصري برصيد 12 نقطة 

7- الزمالك برصيد 11 نقطة

8- طلائع الجيش برصيد 11

9-الجونة برصيد 10 نقاط 

10- إنبي برصيد 10 نقاط

الدوري المصري الممتاز الدوري المصري المصري الممتاز الزمالك الأهلى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تعلنها رسميا| أزمة الدولار إلى زوال .. صدمة السوق السوداء وهذا سعره الآن

إصابة مزمنة.. نجم الأهلي السابق يثير قلق جماهير الأحمر على إمام عاشور

مصر تعلن أسفها لكسر هدنة غزة.. ولا صحة لقصف إسرائيل لمعبر رفح

مقابل زيزو..4 صفقات سوبر على أعتاب الزمالك بينهم مهاجم دولي

نامت وصحيت حامل .. مفاجأة في قضية طالبة المدرسة بالمطرية

إحالة المعدّ للتحقيق | إجراء رادع في الزمالك يخص زيزو

تنبيه عاجل من الأرصاد للمواطنين حتى نهاية الأسبوع بشأن الأمطار.. فيديو

محدش يجرؤ | منشور صادم من عبد الملك يخص الزمالك

ترشيحاتنا

السنغال وبايرن ميونيخ يتلقيان ضربة موجعة بإصابة نجمهما

الخارجية تتابع سير العملية الانتخابية للمصريين في الخارج.. صور

من جديد.. انفجارات قوية تهز تل أبيب

الهيئة العامة للاستعلامات: مصر تسعي لإعادة وقف إطلاق النار في غزة

مخالف لبنود الهدنة.. حماس تكشف طلبا غريبا وجهته قوات الاحتلال إليها

منظرهم مبهج|اتحاد أمهات مصر يعلق على مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود.. ياسمين صبري تخطف الأنظار من مهرجان البحر الأحمر بالسعودية

سعودي كلمة السر| محمد رمضان يعتذر.. وعمرو أديب يفعلها خلال أيام ..ما القصة؟

3 مضاعفات خطيرة تحدث لك عند إرتفاع الكوليسترول في الدم.. احذرها

طريقة عمل ميني بان كيك| أحلى وأرخص من المحلات

فيديو

بصورة مفاجئة.. محمد رمضان يعتذر لـ عمرو أديب والأخير يرد

جد الطفلة الشهيدة ريم «روح الروح» يعثر على ألعابها وسط الركام.. شاهد

هجوم غير مسبوق.. إسرائيل على علم بهجوم حماس منذ أكثر من عام

اللي هيحاسبني ربنا.. هجوم شديد على مروة عبد المنعم بسبب ابنتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب : نحو مجتمع المعرفة والابتكار

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : عودة الحرب .. جريمة مشتركة سافرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

اﻟﻤﺰﻳﺪ