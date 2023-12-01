إحالة المعدّ للتحقيق | إجراء رادع في الزمالك يخص زيزو

يستنكر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب والقناة الرسمية للنادي شكلاً وموضوعاً تصريحات وكيلة اللاعبين في برنامج "زملكاوي" حلقة الخميس 30 نوفمبر 2023 ، بشأن أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والتي جاءت على لسانها، وتتحمل وكيلة اللاعبين مسئوليتها الكاملة.



ويعلن مجلس إدارة نادي الزمالك أن التصريحات التي أدلت بها وكيلة اللاعبين هي المسئولة عنها تماماً فيما يخص أحمد مصطفى "زيزو" أحد أبرز الأعمدة الأساسية والعناصر الرئيسية في صفوف فريق الكرة بالنادي.



وإذ تهيب قناة الزمالك أنها لا تتدخل في محتوى حديث ضيوفها وتؤكد في الوقت ذاته اعتذارها عن ما بدر من الضيفة خلال الحلقة، وإحالة المُعد المسؤول عن الفقرة للتحقيق.