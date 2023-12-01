بعد شفائه من الإصابة| نيمار يشارك في تدريبات الزمالك الجماعية

شارك سيد عبدالله "نيمار" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الجمعة، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بشكل طبيعي؛ استعدادا للقاء سوار الغيني في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكان سيد عبدالله "نيمار" تعرض للإصابة خلال مباراة الزمالك الأخيرة أمام مودرن فيوتشر في مسابقة الدوري، بكدمة في الأنف أدت إلى جرح سطحي.

وشهدت تدريبات اليوم، مشاركة اللاعب بصورة طبيعية في كافة الفقرات البدنية والفنية، بعدما اطمأن الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة عليه وتأكد من جاهزيته.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع نظيره سوار الغيني، في التاسعة من مساء يوم الأحد المقبل، عل استاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.