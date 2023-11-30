عرض خيالي من الأهلي لـ أحمد فتوح.. تعرف على قيمة الصفقة

كشف اسلام صادق الناقد الرياضي، عن عرض من النادي الأهلي لأحمد فتوح للانتقال خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وقال صادق خلال تصريحات تلفزيونية،:" أحمد فتوح لاعب الزمالك تلقي عرض من الأهلي مقابل 60 مليون جنيه خلال 3 مواسم.

وأضاف صادق،:" الأهلي أمام خيار واحد وهو أحمد فتوح خاصة في ظل تراجع مستوي علي معلول وتجديد محمد حمدي لتعاقده مع بيراميدز".

وأكمل إسلام صادق،:" هناك اتفاق بين الأهلي وعلي معلول علي رحيل اللاعب بنهاية الموسم لأحد الدوريات الخليجية ولا يتبقي ظهير مميز في الدوري سوي أحمد فتوح ليكون المرشح الأول للإنتقال للأهلي.