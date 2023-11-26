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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسم الأمر | شوبير يفجر مفاجأة بشأن صفقة الأهلي الجديدة

شوبير
شوبير

كشف الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن تطورات جديدة في مفاوضات الأهلي مع فيوتشر بشأن عمر كمال عبدالواحد.

وقال شوبير في تصريحات تلفزيونية: "إن آخر تفاصيل في هذا الملف أن فيوتشر طلب ضم خالد عبد الفتاح، بالإضافة إلى 7 ملايين جنيه، ليتم حسم الصفقة خلال يناير المقبل".

وأضاف: "لجنة التخطيط بالأهلي ترى أن خالد عبد الفتاح لاعب جيد، ويفيد الفريق ويجيد في أكثر من مركز، وغدا سيتم حسم الأمر".

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الأحد استعداداته لمواجهة سموحة المرتقبة بعد غد الثلاثاء في السابعة مساء على ملعب ستاد السلام في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز. 

وفاز النادي الأهلي امس على ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام بالجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

 

 

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