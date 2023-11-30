كولر يختلق الأزمات للرحيل عن الأهلي .. تفاصيل

علّق الإعلامي إبراهيم سعيد، عن مستوى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، السويسري مارسيل كولر، خلال الفترة الأخيرة.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار" : "الهزيمة في بداية الموسم وخسارة لقب الدوري الإفريقي، أشعلت الجماهير وأحدثت ربكة بين لاعبي الفريق".

وأضاف : "حدث ضغط جماهيري بعد الهزيمة، وجماهير الأهلي من حقها تعبر عن غضبها، الجمهور متعود على البطولات، الأهلي عمره مادخل بطولة إلا وكسبها وهذا المعتاد".

وتابع : "الروح والحالة التي كانت متواجدة قبل ذلك بين اللاعبين، لم تعد متواجدة في الوقت الحالي، وهذا ما يقلق جمهور الأهلي، الجمهور قلقان ومستوى اللاعبين أصبح منخفض".

وشدد : "أشعر أن كولر يُحاول أن يخلق أزمة مع إدارة نادي الأهلي من أجل الرحيل، وأصبح يتعامل مع اللاعبين بطريقة غريبة، كولر الحالي مختلف عن الموسم الماضي".

وتعادل الأهلي مع نظيره سموحة سلبيًا، في مباراة اُقيمت مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز.