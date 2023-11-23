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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرار عاجل من مارسيل كولر تجاه لاعبي الأهلي| اعرف السبب

مارسيل كولر
مارسيل كولر

 كشف الإعلامي محمد شبانة، عن مفاجأة داخل النادي الأهلي وانتقالات يناير المتوقعة داخل القلعة الحمراء.

وأكد شبانة، في تصريحات إذاعية، أن مارسيل كولر يرغب في إعادة الانضباط داخل فريق النادي الأهلي. 

وقال إن السويسري اتخذ قرارا عاجلاً بمنع اللاعبين من التعامل مع السوشيال ميديا، ومن سينشط على السوشيال ميديا ويخالف القرارات سيتم تجميده مثلما حدث مع برونو سافيو وشادي حسين خلال الموسم الماضي.

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روح كولر متغيرة 

وأوضح: “لاعبو الأهلي يشعرون أن روح كولر مع الفريق متغيرة ولم يعد سعيدا منهم كما كان من قبل، وأصبح يقول كلاما بين السطور ويهدد اللاعبين بالاستبعاد والاستغناء”.

وأضاف: “السويسري يرى تراجعا في أداء الفريق، لذلك قرر إحكام قبضته على الفريق”.

في سياق مختلف، أشار شبانة إلى أن النادي يرغب في التعاقد مع محمد أمين أوفا، لاعب إنبي، لتدعيم خط هجومه.

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