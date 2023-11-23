أخبار الأهلي| قرارات نارية من كولر تجاه اللاعبين..وطبيب نفسي لـ صلاح محسن

كشف الإعلامي محمد شبانة، عن مفاجأة داخل النادي الأهلي وانتقالات يناير المتوقعة داخل القلعة الحمراء.

وأضاف شبانة خلال تصريحات اذاعية،:" الأهلي يخصص أخصائي نفسي لصلاح محسن للتعامل مع اللاعب ورفع الضغوط عليه خاصة في ظل تراجع مستوي اللاعب، لافتا إلي أن اللاعب يعاني من ضغوطات بعد تراجع مستواه.

وأوضح،:"لاعبي الأهلي يشعرون أن روح كولر مع الفريق متغيرة ولم يعد سعيد منهم كما كان في القبل وأصبح يقول كلام بين السطور ويهدد اللاعبين بالاستبعاد والاستغناء".

وأردف:" كولر طلب من اللاعبين الإبتعاد عن السوشيال ميديا كما أكد علي أن اللاعب الذي يتهاون في المباريات سيتم استبعاده بشكل رسمي من الفريق.