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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الأهلي| قرارات نارية من كولر تجاه اللاعبين..وطبيب نفسي لـ صلاح محسن

صدى البلد

كشف الإعلامي محمد شبانة، عن مفاجأة داخل النادي الأهلي وانتقالات يناير المتوقعة داخل القلعة الحمراء.

وأضاف شبانة خلال تصريحات اذاعية،:" الأهلي يخصص أخصائي نفسي لصلاح محسن للتعامل مع اللاعب ورفع الضغوط عليه خاصة في ظل تراجع مستوي اللاعب، لافتا إلي أن اللاعب يعاني من ضغوطات بعد تراجع مستواه.

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وأوضح،:"لاعبي الأهلي يشعرون أن روح كولر مع الفريق متغيرة ولم يعد سعيد منهم كما كان في القبل وأصبح يقول كلام بين السطور ويهدد اللاعبين بالاستبعاد والاستغناء".

وأردف:" كولر طلب من اللاعبين الإبتعاد عن السوشيال ميديا كما أكد علي أن اللاعب الذي يتهاون في المباريات سيتم استبعاده بشكل رسمي من الفريق.

 

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