بالأسماء.. شوبير: مهاجمون على رادار الأهلي خلال يناير

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تفاصيل جديدة عن تعاقدات النادي الأهلي المقبلة خلال فترة الانتقالات الشتوية خلال شهر يناير المقبل.

وقال شوبير خلال برنامجه الإذاعي: "المراكز التي تلقى أولوية لدى النادي الأهلي هي مراكز رأس الحربة والدفاع والجبهة اليسري".

وأشار إلي أن النادي قد يكتفي بالتعاقد مع الظهير عمر كمال لاعب فيوتشر ولا يتعاقد مع ظهير آخر ويعطي الأولوية لمركز المهاجم.

المهاجم القادم للقلعة الحمراء

وأضاف شوبير: "فيما يخص صفقة المهاجم يتردد الحديث عن مروان حمدي لاعب المصري وأوفا لاعب إنبي ولكن لم تحسم الأمور بشكل رسمي حتى الآن، ولكن الأهلي يجري مفاوضات للكشف عن رغبات اللاعبين، لافتا إلي أن كولر أبدي إعجابه بلاعب إنبي.