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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بالأسماء.. شوبير: مهاجمون على رادار الأهلي خلال يناير

أحمد شوبير
أحمد شوبير

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تفاصيل جديدة عن تعاقدات النادي الأهلي المقبلة خلال فترة الانتقالات الشتوية خلال شهر يناير المقبل.

وقال شوبير خلال برنامجه الإذاعي: "المراكز التي تلقى أولوية لدى النادي الأهلي هي مراكز رأس الحربة والدفاع والجبهة اليسري".

وأشار إلي أن النادي قد يكتفي بالتعاقد مع الظهير عمر كمال لاعب فيوتشر ولا يتعاقد مع ظهير آخر ويعطي الأولوية لمركز المهاجم.

المهاجم القادم للقلعة الحمراء

وأضاف شوبير: "فيما يخص صفقة المهاجم يتردد الحديث عن مروان حمدي لاعب المصري وأوفا لاعب إنبي ولكن لم تحسم الأمور بشكل رسمي حتى الآن، ولكن الأهلي يجري مفاوضات للكشف عن رغبات اللاعبين، لافتا إلي أن كولر أبدي إعجابه بلاعب إنبي.

احمد شوبير الإعلامي أحمد شوبير الانتقالات الشتوية النادي الأهلي مركز المهاجم مروان حمدي

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