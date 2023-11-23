أزمة جديدة تضرب الإسماعيلي.. النادي يضطر لبيع نجمه لسد الديون

كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، عن أزمة داخل نادي الإسماعيلي.

وقال خلال برنامجه الإذاعي: “الإدارة قرّرت تبيع ازايز المياه الفارغة كخردة لتوفر مصاريف، وبيع أي نجم بالفريق للحصول على مقابل مادي”.

وعلَقَ حمد ابراهيم المدرب العام للنادي الإسماعيلي على الأنباء التي تتردد بشأن رحيل الجهاز الفني للدراويش بقيادة إيهاب جلال عن منصبه عقب مباراة بيراميدز المقبلة ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الممتاز 2023 – 2024 "دوري نايل" والمقرر إقامتها 28 نوفمبر الجاري.

وقال حمد ابراهيم في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي إسلام صادق، عبر فضائية "TeN":

لا أعلم صحة الأنباء التي تتردد في الآونة الأخيرة بشأن تفكير الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال في الرحيل عن الإسماعيلي عقب مباراة بيراميدز المقبلة في الدوري الممتاز.

وأضاف: "الإسماعيلي عانى من سوء التوفيق في بعض المباريات بالدوري الممتاز هذا الموسم، ورغم تلقي الفريق 4 هزائم إلا أن الأداء جيد بشهادة الجميع، ورغم الظروف الصعبة التي يعاني منها الدراويش هذا الموسم وأبرزها إيقاف القيد بسبب المستحقات المتأخرة للعديد من اللاعبين السابقين".