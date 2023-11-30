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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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إسلام صادق: أحمد فتوح يتلقى عرضا من الأهلي بقيمة 60 مليون جنيه

أحمد فتوح الأهلي
أحمد فتوح الأهلي

فجر الإعلامي إسلام صادق، مفاجأة مدوية بشأن مستقبل أحمد فتوح مع نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، وإمكانية انتقال اللاعب إلى صفوف النادي الأهلي في الموسم المقبل.

تفاصيل العرض المادي المقدم لأحمد فتوح في الأهلي 

وقال "صادق"، خلال تقديمه برنامج "البريمو" المذاع من خلال قناة "تن"، إن أحمد فتوح تلقى عرض من النادي الأهلي بقيمة 60 مليون جنيه في 3 مواسم، موضحا أن البعض يتحدث أن العلاقة بين الأهلي والزمالك أصبحت أفضل بكثير من الفترة الماضية، خاصة في ظل نجاح الأهلي بالحصول على خدمات كلا من كهربا وإمام عاشور. 

وتابع إسلام صادق: "في مصر إحنا بنطبق الاحتراف بمزاجنا، والأهلي أو الزمالك ملوش علاقة لو عندك مشكلة مع لاعب معين، ولو في فرصة انك تتعاقد مع أي لاعب هيتعاقد معاه، لأن كل فريق عنده منافسة وبطولات وجماهير ومسؤليات، ومحدش يقدر يتكلم أن فتوح هو أهم لاعب في مركز الظهير الأيسر متواجد حاليا". 

واستكمل، أن محمد حمدي لاعب بيراميدز اقترب بقوة من تجديد تعاقده مع بيراميدز، وبالتالي فإن أحمد فتوح هو خيار الأهلي الوحيد بعد تراجع أداء علي معلول مع الفريق في الفترة الأخيرة. 

 

أحمد فتوح إسلام صادق الأهلى النادي الأهلي برنامج البريمو الأهلي والزمالك

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