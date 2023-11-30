الزمالك يفرض شروطه.. تطور جديد في أزمة أحمد فتوح مع الأبيض

كشف الإعلامي إسلام صادق، عن شروط مجلس إدارة نادي الزمالك من أجل إنهاء أزمته مع أحمد فتوح في الفترة المقبلة، وذلك في ضوء الاهتمام الكبير من قبل الكثيرين في معرفة مصير أحمد فتوح مع نادي الزمالك ومصيره خلال الفترة المقبلة.

إسلام صادق يكشف شروط الزمالك لإنهاء أزمة أحمد فتوح

وقال "صادق"، خلال تقديمه برنامج "البريمو" المذاع من خلال قناة "تن"، إن أحمد فتوح ظهر في تدريبات الزمالك في تدريب المستبعدين، وفقا لقرار من مجلس الإدارة لكلا من مصطفى الزناري وأحمد فتوح ومحمد صبحي، والتزموا بالقرار، مشيرًا إلى أن أحمد فتوح لن يجدد لصفوف نادي الزمالك في الفترة المقبلة، خاصة أن الفارس الأبيض وضع شرطًا أن يجدد فتوح على بياض للفريق، ومن ثم يقدم اعتذار لجماهير الزمالك.

وتابع إسلام صادق، أن هذه هي شروط مجلس إدارة الزمالك من أجل أن يتم إنهاء الأزمة مع مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، وذلك في نفس الوقت الذي يمتلك فيه أحمد فتوح عرضًا من النادي الأهلي بمقابل مادي قوي.

وفي سياق منفصل، نجح نادي الزمالك في استعادة نغمة الانتصارات في بطولة الدوري المصري الممتاز، بفوز ثمين على حساب نادي مودرن فيوتشر بهدفين مقابل لا شيء عن طريق كلا من أحمد سيد زيزو، وإبراهيما نداي.