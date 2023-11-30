النائب أحمد السجيني: 4 محظورات في قانون التصالح الجديد

كشف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، عن أن قانون التصالح الجديد وضع عدة محظورات لا يجوز التصالح فيها، وهو أمر طبيعي، وتلك المحظورات هو التصالح في مباني آيلة بالسقوط، أو التعدي على الأراضي حول نهر النيل.

أحمد السجيني يتحدث عن محظورات قانون التصالح الجديد

وأضاف "السجيني"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن الحظر الثالث هو البناء على الأماكن التراثية، والحظر الرابع هو تغيير استخدام الجراجات، إذ تم حظر هذا الملف أيضا.

وتابع النائب أحمد السجيني، أن قانون التصالح الجديد قدم العديد من التيسيرات للمواطن المصري، وهو قانون يعمل على تبسيط كل شيء أمام المواطن، ولكن المحظورات أمر طبيعي، ولا يمكن التسامح فيها.