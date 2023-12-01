مقابل زيزو..4 صفقات سوبر على أعتاب الزمالك بينهم مهاجم دولي

ترددت أنباء قوية خلال الساعات الماضية، عن رحيل نجم الزمالك أحمد سيد زيزو لنادي الشباب السعودي، بعد تصريح أحد الأعلاميين السعوديين باقتراب نادي الشباب من حسم انتقال اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية.

حيث أكد الإعلامي الرياضي عماد الصائغ أن نادي الشباب السعودي عاد إلى مفاوضات جادة من أجل الحصول على خدمات زيزو. يأتي ذلك بعدما فشلت محاولات الحصول عليه خلال فترة الانتقالات الصيفية السابقة.

وأشار الصائغ إلي أن الزمالك لديه مشكلة في وقف القيد بسبب مستحقات نادي سبورتنج لشبونة وبيع زيزو سيحل هذا الازمة بالاضافة لدفع مستحقات اللاعبين والتعاقد مع صفقات جديدة، وحسبما اكد إعلاميين فأن الزمالك خلال الساعات الأخيرة فتح خطوط مفاوضات مع أندية مصرية لتدعم صفوفه بصفقات قوية، وحسبما تشير التقارير ربما يكون بيع زيزو هو الحل.

الزمالك يسعي لضم مروان حمدي

وكشف إبراهيم سعيد، نجم الأهلي السابق، عن سعي نادي الزمالك لإبرام صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

وصرح إبراهيم سعيد في تصريحات لبرنامج "90+" على قناة "النهار" بأن الزمالك يسعى لضم لاعب النادي المصري البورسعيدي، مروان حمدي، في صفقة قيمتها 20 مليون جنيه.

وتابع:"يبدو أن الزمالك يسعى إلى تعزيز قوته الهجومية من خلال التعاقد مع مروان حمدي وهو لاعب دولي ينضم علي فترات لمنتخب مصر وكان اساسي فترة تدريب كيروش للمنتخب المصري.

وأضاف إبراهيم سعيد: "نادي الزمالك يسعى لعودة مروان حمدي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، خاصة بعد الأزمة الأخيرة مع إدارة النادي البورسعيدي وردود الفعل الجماهيرية".

وعلى جانب آخر، يستعد الزمالك لمواجهة فريق سوار الغيني في التاسعة مساءً يوم الأحد المقبل على استاد السلام، في إطار منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية لدوري كأس الكونفدرالية الأفريقي.

ثلاثة لاعبين آخرين



وقال الإعلامي ابراهيم عبد الجواد فى تصريحات تلفزيونية " إن مسؤولي القلعة البيضاء دخلوا في مفاوضات مع هؤلاء اللاعبين من أجل الحصول على خدماتهم في الشتاء المقبل وهم محمد شحاتة لاعب طلائع الجيش وناصر ماهر لاعب نادى مودرن فيوتشر وعبد العزيز البلعوطى حارس مرمي انبي"