تطور عاجل| مفاوضات جديدة من الشباب السعودي مع أحمد سيد زيزو

تتمسك إدارة أحد الأندية الكبرى في المملكة العربية السعودية بضم لاعب الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك، أحمد سيد زيزو، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير.

وفي تطور جديد، أكد الإعلامي الرياضي عماد الصائغ أن نادي الشباب السعودي عاد إلى مفاوضات جادة من أجل الحصول على خدمات زيزو. يأتي ذلك بعدما فشلت محاولات الحصول عليه خلال فترة الانتقالات الصيفية السابقة.

تظهر هذه التطورات استمرار إصرار الأندية السعودية الكبيرة على تعزيز صفوفها باللاعبين الموهوبين، وقد يكون زيزو إضافة مهمة في المنظومة الفنية لفريق الشباب السعودي إذا تمت عملية التوقيع خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.