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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

غضب «الخطيب»|محمد عبدالمنعم يحسم مصيره مع الأهلي: الرحيل وَجب .. والنادي القادم أوروبي

محمد عبد المنعم
محمد عبد المنعم

مع نهاية الموسم المقبل سينتهي عقد اللاعب محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأول للنادي الأهلي، والمدافع الأبرز في مركزه حاليًا داخل مصر.

عدم الحديث عن تجديد تعاقد اللاعب من جانب إدارة النادي الأهلي، فتح باب التكهنات بنية اللاعب الرحيل للاحتراف في أوروبا.

منشور غاضب لـ محمد عبد المنعم

وفجّر محمد عبد المنعم غضبه عقب تجاهل ملف احترافه في يناير أو التجديد له، حيث نشر عبد المنعم، قبل مواجهة سموحة في الدوري، منشورًا جاء فيه: «تمسك بحلمك واستمر خلفه، قد لا تحصل على التقدير الذي تستحقه لكن الله يرى مجهودك وعملك، مُضيفًا: «لا يوجد خيار آخر لابد أن تستمر من أجل حلمك الذي ضحيت كثيرًا من أجله وأيضًا من أجل عائلتك».

أزمة ثقة 

وفي هذا السياق، أكد محمد عبدالجليل نجم الأهلي السابق،  في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس أن إدارة القلعة الحمراء وعدت محمد عبدالمنعم بتعديل عقده منذ أكثر من عام، مشيرًا إلى أن اللاعب يقدم مستوى طيباً منذ فترة طويلة. 

وقال عبدالجليل: إدارة النادي جلبت الفرنسي أنتوني موديست بمبلغ كبير، وتجاهلت اللاعب الأفضل في دفاع الفريق الأحمر لكنه تسرع في الإعلان عن غضبه عبر السوشيال ميديا.

«الخطيب» غاضب من تصرف عبد المنعم 

وكشف الناقد الرياضي بليغ أبوعايد، عبر برنامج بوكس تو بوكس أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي منزعج من فكرة قيام اللاعبين بكتابة بعض المنشورات عبر السوشيال ميديا، وأبلغ غضبه لخالد بيبو مدير الكرة بسبب تعامل اللاعبين مع السوشيال ميديا مثلما فعل محمد عبدالمنعم لاعب الفريق، الذي يعتبر أحد الأعمدة الرئيسية، مؤكدًا أن هناك خروجًا واضحًا عن النص من بعض اللاعبين في الفريق.

عبد المنعم يوقع مع شركة إنجليزية 

وكشف الإعلامي أحمد شوبير من خلال تصريحات إذاعية أن محمد عبد المنعم يحلم بالاحتراف الخارجي خلال الفترات القادمة.

ورجّح شوبير أن اللاعب وقع مع شركة تسويق إنجليزية من أجل محاولة تسويقه في أوروبا، خاصة أن عقد اللاعب مع الأهلي ينتهي بنهاية الموسم المقبل ولم يتم التجديد له حتى الآن.

جدير بالذكر أن محمد عبد المنعم خاض مباراة الأهلي ضد سموحة التي انتهت بالتعادل السلبي.

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