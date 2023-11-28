بـ 72 مليون جنيه| حقيقة وتفاصيل عرض بيراميدز لـ سيد عبد الحفيظ.. وما منصبه؟

سيد عبد الحفيظ.. هذا الاسم الذي ارتبط بالنادي الأهلي وارتبطت به جماهيره من خلال منصبه كمدير للكرة بالفريق الأول بالنادي الأهلي، وحقق مع الفريق بطولات عدة كان له دور كبير فيها.

كيف رحل سيد عبد الحفيظ عن الأهلي ؟

سيد عبد الحفيظ أثار الجدل حوله بعد الطريقة التي رحل بها عن الأهلي، عقب إقالة غير مسببة من الإدارة، بعد نجاحات متواصلة ما تسبب في غضبة لدى الجمهور، خاصة وأن الأهلي خسر بعدها بطولتين على التوالي، وهي السوبر الإفريقي ودوري السوبر الإفريقي.

التكهنات حول رحيل سيد عبد الحفيظ كثرت، والاتهامات أشارت إلى عضو مجلس الإدارة حسام غالي، الذي سعى كثيرًا- بحسب ما أوردت تقارير عدة- من أجل إزاحة سيد عبد الحفيظ.

عرض العُمر من بيراميدز

خلال الساعات الماضية ثارت أقاويل عدة وأنباء متداولة عن عرض من نادي بيراميدز لضم سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة، مع صلاحيات إضافية.

ويعتبر نادي بيراميدز الذي يعج بالكثير من النجوم، لغزًا محيرًا في الكرة المصرية بعد فشل الفريق في إحراز أي بطولة محلية أو قارية رغم امتلاكه كل مقومات النجاح.

وبالكاد يحتاج بيراميدز، لشخصية إدارية مثل سيد عبد الحفيظ، الذي قد يضيف للنادي انضباطًا وجدية في غرفة الملابس.

الأخبار غير المؤكدة قالت إن عرض بيراميدز لـ سيد عبد الحفيظ بلغ 150 ألف دولار شهريًا، ما يقارب 72 مليون جنيه سنويًا.

لكن هذه الأنباء أفادت أيضًا بأن سيد عبد الحفيظ لم يوافق على العرض؛ بسبب ارتباطه من حيث الانتماء والهوية للنادي الأهلي.

هل يعود سيد عبد الحفيظ إلى الأهلي ؟

وكان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، كشف عن احتمالية عودته إلى القلعة الحمراء مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، بعد إقالته من منصبه وتعيين خالد بيبو بدلًا منه، مطلع الموسم الجاري.

وقال عبد الحفيظ فى تصريحات تلفزيونية: "خالد بيبو زميل وأخ وأتمني له التوفيق، ولابد أن يحصل على فرصته كاملة حتى يتم التقييم في تجربة مدير الكرة، وليست مباراة أو شهر، هذا المنصب يمثل 70 مليون مشجع أهلاوي"

وأضاف أنه لم يغادر النادي حتى يعود له مرة أخرى، مؤكدًا وجوده بجانب الأهلي كعاشق، لكنه أكد في الوقت ذاته أنه لا يعرف ما سيحدث في المستقبل، على الرغم من خوضه تجربة جديدة حاليًا سواء بعمل خاص به، أو العمل الإعلامي بشكل متقطع.

حقيقة تولي منصب مدير المنتخب

وحول ما قيل عن تولي سيد عبد الحفيظ منصب مدير المنتخب خلفًا لمحمد غرابة، أكد الإعلامي إيهاب الكومي، عضو مجلس اتحاد الكرة، خلال برنامج «ملعب البلد» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، أن محمد غرابة لم يقصر في عمله مع منتخب مصر ولا أعلم سبب الإشاعات حول تغييره".

وواصل :"لا صحة للأخبار المتداولة حول تغيير محمد غرابة مدير المنتخب الوطني، وتعيين سيد عبدالحفيظ بدلا منه".