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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

جناح مخضرم بمبلغ خيالي..

محمد صلاح على عتبة الرحيل.. ليفربول يحدد بديله| تفاصيل

محمد صلاح
محمد صلاح

أصبح محمد صلاح جناح نادي ليفربول الإنجليزي، على أعتاب الرحيل عن نادي ليفربول بعد أقل من شهرين من الآن في فترة الانتقالات الشتوية في يناير.

وثار جدل كبير حول انضمام محمد صلاح إلى الدوري السعودي، وبالتحديد اتحاد جدة السعودي، بعد وصول عرض مغري وصفه الكثيرون بالأضخم عالميًا والأكثر استفادة لـ اللاعب ولفريق ليفربول.

وقالت تقارير إن محمد صلاح وافق على عروض السعودية غير أن الصفقة لم تكتمل بسبب رفض نادي ليفربول رحيل صلاح دون التعاقد مع بديل بنفس المستوى.

تفاصيل العرض السعودي لـ محمد صلاح 

أفاد تقرير لـ  شبكة سي بي إس الأميركية، أن قيمة صفقة ضم محمد صلاح بلغت 150 مليون يورو أي ما يعادل 162 مليون دولار أمريكي، للظفر بخدمات النجم المصري محمد صلاح. 

وقالت الشبكة إن هذا العرض حطم الرقم القياسي في السعودية، والذي حققه الهلال من خلال شراء نيمار بـ97 مليون دولار.

وتتكون الصفقة بحسب ما أورد تقرير الشبكة الأمريكية من من 108 مليون دولار كدفعة مضمونة، بالإضافة إلى 54 مليون دولار كمكافآت مرتبطة بالأداء، بالإضافة إلى بنود أخرى، تجعل من صفقة محمد صلاح الأغلى في الدوري السعودي.

من هو بديل محمد صلاح ؟

في مفاجأة مثيرة لعشاق ليفربول، أفادت صحيفة ميرور أن ليفربول وضع الجناح الألماني ليروي ساني، لاعب بايرن ميونخ الحالي الذي كان يلعب في صفوف مانشستر سيتي، هدفًا رئيسيًا للتعاقد معه حال رحيل محمد صلاح إلى الدوري السعودي.

وأضافت الصحيفة أن ليفربول مستعد لكسر الرقم القياسي لأغلى صفقة في تاريخ النادي والبالغة 80 مليون جنيه إسترليني لضم داروين نونيز وذلك من أجل ضم ليروي ساني.

ومن المؤكد أن نادي بايرن ميونخ لن يفرط في جناحه الأساسي صاحب الـ 27 عامًا، والذي كلفه 55 مليون جنيه استرليني لضمه عام 2020 من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

الصعوبة في الصفقة والتي قد تزيدها من حيث القايمة المادية منافسة آرسنال وريال مدريد على ضم اللاعب، وهما ناديان يملكان قدرات مادية تفوق ليفربول.

انتقادات محمد صلاح بسبب غزة 

ويتعرض محمد صلاح خلال الفترة الحالية لانتقادات جماهيرية من جانب الجماهير العربية بسبب موقفه الصامت من الاعتداء على غزة من جانب جيش الاحتلال الاسرائيلي.

وعلى عكس مشاهير العرب من اللاعبين أمثال أحمد حسن كوكا ومحمد النني ومصطفى محمد وموسى التعمري ورياض محرز وغيرهم، الذين أعلنو بشكل واضح تضامنهم مع فلسطين  لم يبدِ محمد صلاح أي رد فعل وهو ما تسبب في انتقادات لمحمد صلاح.

ومع حملة الهجوم على محمد صلاح، بسبب الغضب من عدم إبداء موقفه من الحرب علي دولة فلسطين، قام عدد كبير من المتابعين بإلغاء متابعة اللاعب المصري محمد صلاح عبر منصتي فيسبوك وانستجرام. 

تبرع لـ الهلال الأحمر 

وقطع محمد صلاح هذا الجدل من خلال الإعلان من جانب الهلال الأحمر عن تبرع محمد صلاح لهم من أجل دعم غزة.

وقال رامي الناظر، الرئيس التنفيذي لـ الهلال الأحمر المصري: "مش غريب على محمد صلاح..ودي مش أول مرة يساعد فيها محمد صلاح الناس سواء داخل أو خارج مصر".

وأضاف "رامي الناظر" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، :" تم التواصل معنا من خلال مدير أعماله، وأخبرنا عن رغبة اللعب في التبرع لصالح أهالي قطاع غزة"، متابعا:" مش أول مرة محمد صلاح يعمل كدا".

وعلق عمرو أديب:" محمد صلاح ابننا وبنفتخر بيه..وأحيانا العتاب بيكون نصيحة..وكان لازم اعاتبه وأوصله اللي بيحصل".

مباراة مصر والجزائر 

ومن المقرر أن يشارك محمد صلاح في مباراة مصر والجزائر الودية التي تقام في الإمارات العربية المتحدة.

وتقام مباراة مصر والجزائر الودية اليوم الإثنين 16-10-2023 على استاد هزاع بن زايد بالإمارات، في السابعة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس، وكذلك قناة أبو ظبي الرياضية.

 

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