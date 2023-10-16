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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر عن دعم محمد صلاح لفلسطين: موقفه في غاية الحساسية

صدى البلد

علق فرج عامر رئيس نادي سموحة، عل انتقاد بعض الجماهير المصرية لمحمد صلاح ، بسبب عدم الحديث عن القضية الفلسطينية.

وكتب عامر ، من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" لا تقارنوا بين موقف  صلاح وموقف أي لاعب آخر، صلاح علي القم وموقفه في غاية الحساسية وبيلعب في الدوري الانجليزي ، أغلب اللاعبين المصريين المحترفين ليسوا في نفس الظروف ".

ويواجه الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر، هجوما حادا بسبب عدم تفاعله مع الأحداث الجارية في غزة، خاصة بعدما أعلن عدد كبير من نجوم العالم دعمهم لفلسطين.

ونشرت رباب صلاح شقيقة محمد صلاح خبر يخص تراجع يوسف عطال لاعب منتخب الجزائر ونيس الفرنسي عن دعم فلسطين بعد تهديدات من الطرد من فرنسا.

وأثارت رباب صلاح، الجدل والتساؤلات بين رواد التواصل الاجتماعي حول عدم تحدث محمد صلاح والدفاع عن أهالي غزة على السوشيال ميديا، بسبب التهديدات بالطرد من إنجلترا مثلما حدث مع اللاعب الجزائري يوسف عطال.

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