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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى يحرج متحدث خارجية أمريكيا.. مفاجأة عن موقف محمد صلاح من القضية الفلسطينية.. موعد دخول المساعدات لغزة| توك شو

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج الـ توك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:
 

موقف مصر واضح من القضية الفلسطينية.. متحدث الرئاسة: ما يحدث بالغرف المغلقة يقال في العلن
قال  المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الدولة المصرية وجهت الدعوة للمجتمع الدولي؛ لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفسلطيني، وعقد قمة دولية؛ لبحث القضية الفلسطينية وحل الأزمة.


محدش يزايد على فخر العرب.. تعليق ناري من أحمد موسى على موقف صلاح بشأن الأزمة الفلسطينية
علق الإعلامي أحمد موسى، على موقف محمد صلاح من الأزمة الفلسطينية.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "يوم الخميس الماضي كان فيه ناس عاملين حملة ضد نجمنا العالمي محمد صلاح، وقولتلهم سيبوا صلاح، هو هياخد القرار المناسب في التوقيت المناسب".


الخارجية الأمريكية: نرفض قتل الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ في قطاع غزة.. فيديو
أكد سامويل وربيرج، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن أمريكا ترفض قتل الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ في قطاع غزة.


الخارجية الأمريكية: نتفق مع رؤية السيسي بشأن أوضاع غزة.. وقلقون من حزب الله وإيران
قال سامويل وربيرج المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يأتي في توقيت مهم للغاية، في ظل الأوضاع الحالية في قطاع غزة، مشددا على أنه لا بد من إيقاف الهجوم من حركة حماس على إسرائيل.


عكس التوقعات .. أمريكا توضح سبب وجود حاملة الطائرات في شرق المتوسط.. فيديو
قال سامويل وربيرج، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إنه لا ينبغي أن نقول أن هناك صمت أمريكي بشأن ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة.

وأضاف سامويل وربيرج، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "كنت أقيم في مصر وأعلن أن الشعب المصري يحب الشعب الفلسطيني وينحاز للقضية الفلسطينية".


مفاجأة مدوية عن موقف محمد صلاح من القضية الفلسطينية
علق هيثم نبيل، الناقد الرياضي، على موقف اللاعب المصري محمد صلاح من دعم القضية الفلسطينية، مؤكدا أنه لا ينتقد محمد صلاح على موقفه، حيث ان لديهم أوامر واضحة في الدوري الإنجليزي بالابتعاد عن السياسة، مشددًا على أنهم كانوا يفكرون في وجود علم الاحتلال الإسرائيلي بأحد الملاعب تضامنًا مع العدوان الإسرائيلي.


سمير فرج يفجر مفاجأة عن تأجيل إسرائيل للهجوم البري على قطاع غزة|فيديو
كشف اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، السبب الحقيقي لتأجيل إسرائيل اجتياحها البري لغزة.

وقال اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، "لو قامت إسرائيل بهجوم بري على غزة ستكون التكلفة والخسائر مرتفعة لأن المدن مقبرة الجيوش وتل أبيب تفكر ألف مرة".


حسين هريدي: أمريكا وافقت على اجتياح إسرائيل لغزة بهدف "الردع الإقليمي"
قال السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن وزير خارجية أمريكا أنتوني بلينكن زار إسرائيل واجتمع مع نتنياهو وأظن أنه أعطى الضوء الأخضر لإسرائيل لاجتياح قطاع غزة، والهدف الاستراتيجي هو استعادة الردع الإقليمي من وجهة نظر أمريكا وإسرائيل.

 

رسالة مصرية للعالم.. سر إذاعة لقاء السيسي ووزير الخارجية الأمريكية على الهواء
قال الإعلامي أحمد موسى، إنه لأول مرة يذاع لقاء مباحثات للرئيس عبدالفتاح السيسي مع مسئول  دولي يزور مصر على الهواء، وذلك خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، مشيرا إلى أن ما حدث مؤشر لعدة أمور في ظروف استثنائية تمر بها المنطقة.


كرم جبر: مواقع مشبوهة تحركها أصابع قذرة للنيل من دولتنا.. و«إكسترا نيوز»: «مدى مصر» يضر بالأمن القومي
قال  الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الموقف المصري واضح وصريح منذ بداية الأزمة في قطاع غزة، وأعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي في مواقف عدة.


تحرك جديد.. أحمد موسى يعلن موعد دخول المساعدات قطاع غزة.. فيديو
علق الإعلامي أحمد موسى، على لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن.

قال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "الرئيس السيسي أكد أن 100 ألف فلسطيني مصاب مقابل 12 ألف مصاب إسرائيلي خلال أحداث غزة".

 

ما تكلمنيش عن الديمقراطية وإسـرائيل بتقتل المدنيين.. أحمد موسى يحرج متحدث الخارجية الأمريكية على الهواء
قاطع الإعلامي أحمد موسى، متحدث وزارة الخارجية الأمريكية، سامويل وربيرج، على الهواء، في أثناء استضافته عبر برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، عبر تطبيق “زووم”، بشأن حديثه عن أحقية إسرائيل في الدفاع عن نفسها فيما تنفذه حركة حماس والفصائل الفلسطينية، وكذلك الدعم العسكري الأمريكي لتل أبيب في حربها على الفلسطينيين.
 

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