ما تكلمنيش عن الديمقراطية وإسـرائيل بتقتل المدنيين.. أحمد موسى يحرج متحدث الخارجية الأمريكية على الهواء

قاطع الإعلامي أحمد موسى، متحدث وزارة الخارجية الأمريكية، سامويل وربيرج، على الهواء، في أثناء استضافته عبر برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، عبر تطبيق “زووم”، بشأن حديثه عن أحقية إسرائيل في الدفاع عن نفسها فيما تنفذه حركة حماس والفصائل الفلسطينية، وكذلك الدعم العسكري الأمريكي لتل أبيب في حربها على الفلسطينيين.

وقال موسى: «اللي بيحصل إبادة جماعية.. والإعلام الغربي بيزيف الحقائق.. ما تكلمنيش عن الديمقراطية وإسـرائيل بتقتل المدنيين»، موضحا أن إسرائيل تقتل الأطفال والنساء وترتكب جرائم حرب ضد سكان قطاع غزة، بعيدا عما تزعمه للعالم.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد: «هي أمريكا لو عايزه توقف الحرب دلوقتي؛ مش هتقوفها؟»، مشيرا إلى أن هناك دعما غربيا كبيرا لما تنفذه إسرائيل على قطاع غزة، والاعتماد على التقارير الإعلامية الغربية المزيفة للحقيقة الغائبة عن هذا الإعلام.

وقال متحدث وزارة الخارجية الأمريكية، إن إسرائيل لها حق الدفاع عن نفسها، موضحا أنه يتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية وليس باسم إسرائيل، وهناك قلق أمريكي من الوضع الإنساني في غزة، ولابد من إدراك أنه حتى هذه الساعة ما زالت حركة حماس تشن هجومها ضد إسرائيل.

وشدد وربيرج، على أن الولايات المتحدة لا تدعم هجير سكان قطاع غزة، موضحا أن واشنطن تدعم بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، وهناك تواصل مع جميع الأطراف للوصول إلى حلول وتهدئة بالمنطقة، كما أن أمريكا ليس لديها أي إمكانية لفرض رأيها على أي دولة في العالم.

كما أكد المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أنه يوجد تركيز أمريكي كبير على إطلاق الرهائن الأمريكيين من غزة، وهناك أيضا توافق مع الرئيس السيسي بشأن القضية الفلسطينية وحل الدولتين، وأيضا على عودة الخدمات الإنسانية لأهالي قطاع غزة.