وزير الخارجية الأميركي: حل الدولتين المستقبل الأفضل للفلسطينيين والإسرائيليين

أدلي وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اليوم الأحد بتصريحات لقناة العربية عن جولته في المنطقة بشأن الوضع في غزة ومحيطها.

وفقا لما قاله وزير الخارجية الأميركي للعربية، أن الولايات المتحدة أجرت نقاشات مفيدة بالمنطقة لمنع توسع الصراع بغزة. وأن هناك إدانة واضحة لتصرفات حماس وأضاف أن إسرائيل لديها الحق بالدفاع عن نفسها.

خلال حديث بلينكن للعربية، قال أنه من الصعب وصف ما فعلته حماس في إسرائيل بالكلمات، وأن الولايات المتحدة لديها ضمانات بأن كل من يحتاج إلى المساعدة في غزة سيحصل عليها.

شدد بلينكن علي أن المدنيون لا يجب أن يعانوا بسبب الحرب، وقال أن بلاده تعمل مع الشركاء لضمان وصول المساعدات إلى قطاع غزة.

وأفاد وزير الخارجية الأمريكي، أن ديفيد ساترفيلد سيعمل مع الشركاء بالمنطقة، مؤكدا أن الولايات المتحدة تعمل مع مصر والأمم المتحدة ودول المنطقة لإدخال المساعدات إلى غزة.

وأكد بلينكن أن هجمات حماس ضد إسرائيل مستمرة ونفذت مجزرة في إسرائيل ولا يمكن لأي دولة تقبل ذلك. وقال: حماس تعلم جيدا أن لتصرفاتها ردة فعل منطقية.

ورحب بلينكن بأي جهود للعمل على خفض التصعيد ومساعدة الشعب الفلسطيني، قائلا: كل الشركاء بالمنطقة أكدوا أهمية بقاء الفلسطينيين في أرضهم وبيوتهم.. وألقي باللوم علي حماس في عرقلت مغادرة الأجانب من قطاع غزة إلى مصر.

أكد بلينكن أن واشنطن تعمل مع مصر والأمم المتحدة لإخراج الأجانب من قطاع غزة وإدخال المساعدات، وقال: كل من في المنطقة قلق من اتساع رقعة الصراع، ونركز بشكل كبير على استعادة الرهائن من حماس.

وقال بلينكن للعربية: أن المستقبل الأفضل للفلسطينيين والإسرائيليين هو حل الدولتين.