لا نية للتهجير| أمريكا: ندعم بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه.. فيديو

قال سامويل وربيرج، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إننا لدينا قلق بشأن الوضع الإنساني الصعب في قطاع غزة.

وأضاف سامويل وربيرج، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "نعمل على توصيل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة"، متابعا: "البيت الأبيض أكد أنه سيركز على الوضع الإنساني السيئ في قطاع غزة".



وأشار سامويل وربيرج، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية،: "الولايات المتحدة الأمريكية لا تدعم أي نية لتهجير الشعب الفلسطيني إلى أي مكان"، مؤكدا: "أمريكا تدعم بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه".



وأكد سامويل وربيرج، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية،: "أمريكا ليس لديها أي إمكانية لفرض رأيها على أي دولة في العالم".



وشدد: "لابد من إيقاف الهجمات الإرهابية التي تقوم بها حماس، حيث أنها تقوم بها من أماكن مدنية من قطاع غزة إلى أماكن مدنية في إسرائيل"، موضحا: "الشعب الفلسطيني يستحق أن يكون له دولة والإدارة الأمريكية تعترف بحل الدولتين".