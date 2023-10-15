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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لا نية للتهجير| أمريكا: ندعم بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه.. فيديو

سامويل وربيرج،
سامويل وربيرج،

قال سامويل وربيرج، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إننا لدينا قلق بشأن الوضع الإنساني الصعب في قطاع غزة.

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وأضاف سامويل وربيرج، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "نعمل على توصيل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة"، متابعا: "البيت الأبيض أكد أنه سيركز على الوضع الإنساني السيئ في قطاع غزة".


وأشار سامويل وربيرج، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية،: "الولايات المتحدة الأمريكية لا تدعم أي نية لتهجير الشعب الفلسطيني إلى أي مكان"، مؤكدا: "أمريكا تدعم بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه".


وأكد سامويل وربيرج، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية،: "أمريكا ليس لديها أي إمكانية لفرض رأيها على أي دولة في العالم".


وشدد: "لابد من إيقاف الهجمات الإرهابية التي تقوم بها حماس، حيث أنها تقوم بها من أماكن مدنية من قطاع غزة إلى أماكن مدنية في إسرائيل"، موضحا: "الشعب الفلسطيني يستحق أن يكون له دولة والإدارة الأمريكية تعترف بحل الدولتين".

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