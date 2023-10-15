تحرك جديد.. أحمد موسى يعلن موعد دخول المساعدات قطاع غزة.. فيديو

علق الإعلامي أحمد موسى، على لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن.

قال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "الرئيس السيسي أكد أن 100 ألف فلسطيني مصاب مقابل 12 ألف مصاب إسرائيلي خلال أحداث غزة".

وأضاف: "الرئيس السيسي قال إن هناك 12 ألف و500 شهيد فلسطيني سقطوا منذ بداية الأحداث في قطاع غزة"، لافتا: ""الرئيس السيسي قال لوزير خارجية أمريكا ندين قتل المدنيين".

دخول المساعدات

وأشار الإعلامي أحمد موسى،: "الرئيس السيسي أعلن موقف مصر الواضح لوزير خارجية أمريكا"، موضحا: "المساعدات الغذائية ستدخل قطاع غزة بكره أو بعده بالكتير، لأن هناك تحرك جديد سيحدث خلال الساعات المقبلة".

