مصر تعرض هدنة إنسانية لـ ساعات لإدخال المساعدات إلى غزة

أفادت مصادر مصرية لشبكة "الشرق" السعودية، اليوم الأحد، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي حذر من تعرض غزة لعقاب جماعي وحرب إبادة للفلسطينيين.

ولفتت مصادر مصرية، لشبكة "الشرق"، إلى أن الرئيس السيسي أكد لوزير الخارجية الأمريكي، استعداد مصر للوساطة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأضافت المصادر، أن الرئيس السيسي أكد لـ بلينكن، رفض مصر القاطع لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء.

وقالت المصادر لـ “الشرق”، إن الرئيس السيسي طالب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بضمانات أميركية تسمح بدخول المساعدات إلى غزة.

وأشارت المصادر إلى أن الرئيس السيسي حذر من اتساع مدى الحرب إقليميا إذا استمر قصف إسرائيل لغزة.

ونوهت المصادر، في تصريحاتها، بأن السيسي أكد لوزير الخارجية الأمريكي ضرورة إدخال المساعدات إلى غزة.

وكشفت مصادر مصرية لـ "الشرق"، عن دعوة الرئيس السيسي، لواشنطن، للمشاركة في قمة إقليمية؛ لبحث سبل تفعيل عملية السلام، مضيفة أن مصر تعرض هدنة إنسانية لساعات يتم خلالها إدخال المساعدات.