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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصر تعرض هدنة إنسانية لـ ساعات لإدخال المساعدات إلى غزة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أفادت مصادر مصرية لشبكة "الشرق" السعودية، اليوم الأحد، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي حذر من تعرض غزة لعقاب جماعي وحرب إبادة للفلسطينيين.

ولفتت مصادر مصرية، لشبكة "الشرق"، إلى أن الرئيس السيسي أكد لوزير الخارجية الأمريكي، استعداد مصر للوساطة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأضافت المصادر، أن الرئيس السيسي أكد لـ بلينكن، رفض مصر القاطع لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء.

وقالت المصادر لـ “الشرق”، إن الرئيس السيسي طالب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بضمانات أميركية تسمح بدخول المساعدات إلى غزة. 

وأشارت المصادر إلى أن الرئيس السيسي حذر من اتساع مدى الحرب إقليميا إذا استمر قصف إسرائيل لغزة.

ونوهت المصادر، في تصريحاتها، بأن السيسي أكد لوزير الخارجية الأمريكي ضرورة إدخال المساعدات إلى غزة. 

وكشفت مصادر مصرية لـ "الشرق"، عن دعوة الرئيس السيسي، لواشنطن، للمشاركة في قمة إقليمية؛ لبحث سبل تفعيل عملية السلام، مضيفة أن مصر تعرض هدنة إنسانية لساعات يتم خلالها إدخال المساعدات. 

إسرائيليين الخارجية الأمريكي الرئيس عبد الفتاح السيسي الفلسطينيين والإسرائيليين تهجير الفلسطينيين ب وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن

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