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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المستشار مسعد الفخراني لـ أحمد موسى: لا وساطة للتعيين بهيئة قضايا الدولة|فيديو

رئيس هيئة قضايا الدولة
رئيس هيئة قضايا الدولة

أكد المستشار مسعد الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، إن الهيئة بها سيدات مستشارات على أعلى مستوى من الكفاءة والاتقان.

 

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وقال مسعد الفخراني في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد": "لا توجد وساطة في التعيين بهيئة قضايا الدولة والمقياس هو التقدير والكفاءة والصلاحية الأمنية".

 

وأضاف مسعد الفخراني:" معيار الاختيار للتعيين بهيئة قضايا الدولة موضوعي، ويتم إجراء مقابلات شخصية معهم قبل التعيين".

 

 وتابع مسعد الفخراني:" لدينا مركز الدراسات القضائية والتدريب، والذي يقوم بدوره بتوفير دورات تدريبية للمستشارين بالهيئة ".

الدولة قضايا الدولة القضاء أحمد موسى اخبار التوك شو

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