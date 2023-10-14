المستشار مسعد الفخراني لـ أحمد موسى: لا وساطة للتعيين بهيئة قضايا الدولة|فيديو

أكد المستشار مسعد الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، إن الهيئة بها سيدات مستشارات على أعلى مستوى من الكفاءة والاتقان.

وقال مسعد الفخراني في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد": "لا توجد وساطة في التعيين بهيئة قضايا الدولة والمقياس هو التقدير والكفاءة والصلاحية الأمنية".

وأضاف مسعد الفخراني:" معيار الاختيار للتعيين بهيئة قضايا الدولة موضوعي، ويتم إجراء مقابلات شخصية معهم قبل التعيين".

وتابع مسعد الفخراني:" لدينا مركز الدراسات القضائية والتدريب، والذي يقوم بدوره بتوفير دورات تدريبية للمستشارين بالهيئة ".