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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس هيئة قضايا الدولة: ما يقرب من 5000 مستشار يشرفون على الانتخابات الرئاسية

رئيس هيئة قضايا الدولة
رئيس هيئة قضايا الدولة

أكد المستشار مسعد الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، أن الانتخابات الرئاسية من الاستحقاقات العظيمة للدولة المصرية.

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وقال مسعد الفخراني في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة "صدى البلد"،: "هيئة قضايا الدولة بصفتها هيئة قضائية تباشر الإشراف على الانتخابات الرئاسية بكل دقة ".

وأضاف مسعد الفخراني:" لدينا ما يقرب من 5000 مستشار يشرفون على لجان فرعية ولجان عامة في الانتخابات الرئاسية المقبلة ".

وتابع مسعد الفخراني :" سنقوم بعقد دورات تدريبية لأعضاء المستشارين الجدد الذين لم يشاركوا في الإشراف على الانتخابات من قبل ".

وأوضح مسعد الفخراني: سيتم تدريب المستشارين المشرفين على الانتخابات على كافة السيناريوهات والمواقف التي قد يتعرض لها كل مستشار مشرف على لجنة انتخابية.

الدولة قضايا الدولة الانتخابات مسعد الفخراني اخبار التوك شو

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