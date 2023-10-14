المستشار مسعد الفخراني: هيئة قضايا الدولة خصم شريف أمام القضاء

أكد المستشار مسعد الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، أن هيئة قضايا الدولة أمام القضاء المصري خصم شريف.

وقال مسعد الفخراني في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" نستهدف تحقيق العدالة ونحن حريصين على مصالح الجميع ".

وأضاف مسعد الفخراني:" لا نقوم بالاعتداء على مصالح المواطنين ولو المواطن له حق يحصل عليه في القضايا التي يقوم برفعها على الدولة ".

وتابع مسعد الفخراني :" هيئة قضايا الدولة لا يعينها أن تكسب قضية، لكنها تهتم بتحقيق المساواة والعدالة في المقام الأول".