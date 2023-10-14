مسعد الفخراني: هيئة قضايا الدولة تتابع مليون و82 ألف قضية

أكد المستشار مسعد الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، أن هيئة قضايا الدولة تتابع قضايا متداولة تبلغ مليون و81755 قضية هذا العام.

وقال مسعد الفخراني في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" لدينا قضايا جديدة تقدر بـ 186ألف 552 قضية".

وأضاف مسعد الفخراني :" القضايا المحكوم فيها لصالح الدولة 37964 قضية والقضايا المحكوم فيها ضد الدولة 58 ألف 481 قضية هذا العام".

وتابع مسعد الفخراني:" لدينا أقسام وقطاعات التنفيذ وهي المسؤولة عن تنفيذ الأحكام التي تصدر في القضايا المتداولة"..