الفخراني: نجلب مليارات للدولة في قضايا التهرب الجمركي

أكد المستشار مسعد الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، أنه هناك دوائر للمحاكم وفقا للاختصاص المحلي وبناء عليها يتم التعامل مع مختلف القضايا.

وقال مسعد الفخراني في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" نتابع قضايا التهرب الجمركي سواء كانت جنايات أو جنح وهذه القضايا بالمليارات".

وأضاف مسعد الفخراني:" هذه القضايا تبدأ بتهرب شخص من ضريبة المبيعات ويتم تحرير محضر ضده ويأذن وزير المالية للنيابة العامة بتحريك الدعوة الجنائية على أن يشمل الحكم تعويض للمالية".

وتابع مسعد الفخراني:" نتولى الشق المدني في مختلف قضايا التهرب الجمركي والنيابة العامة تتابع الشق الجنائي ".

واكمل مسعد الفخراني :" نجلب مليارات للدولة المصرية في قضايا التهرب الضريبي ".