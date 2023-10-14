برلمانية : الدولة تولي اهتماما كبيرا بالشباب |وربط بين التعليم وسوق العمل

أكدت الدكتورة نسرين صلاح عمر عضو مجلس النواب، أن القيادة السياسية تولي اهتمام كبير بالشباب، وتوصي بالشباب، وتعمل على توفير فرص العمل لهم.

وأضافت عضو مجلس النواب، خلال حوارها ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن هناك ربط بين التعليم، وسوق العمل من أجل أن يتخرج الطالب ويحصل على وظيفة.

ولفت إلى أن الفترة الأخيرة أصبح هناك دراسات، وتخصصات لم تكن موجودة من قبل، وهناك تطوير في التعليم الفني، وهناك طلب على خريجي التعليم الفني.

وأوضح أن الأجهزة الطبية في مصر عندما كان يحدث بها عطل، كانت هناك مشكلة في توفير من يقوم بعمل صيانة لها، ولكن في الفترة الأخيرة أصبح هناك تدريب ودراسة على ذلك.