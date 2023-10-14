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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

المستشار مسعد الفخراني: هيئة قضايا الدولة مستقلة.. وهذا دورنا

رئيس هيئة قضايا الدولة
رئيس هيئة قضايا الدولة

قال المستشار مسعد الفخراني رئيس هيئة  قضايا الدولة، إن الهيئة من أعرق وأقدم الهيئات القضائية في الدولة المصرية.

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وأوضح مسعد الفخراني في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،: كان الهدف من إنشاء الهيئة، هو الدفاع عن الدولة المصرية أمام الأجانب، ثم تطورت وأصبحت إدارة قضايا الحكومة، إلى أن وصلت إلى مسماها الحالي".

وأضاف مسعد الفخراني: "هيئة قضايا الدولة خرج منها مجلس الدولة، والدستور اختص لكل جهة اختصاصا معينا، ومجلس الدولة يتولى الحكم في القضايا التي يرفعها المواطن ضد الدولة".

وتابع مسعد الفخراني: "هيئة قضايا الدولة مستقلة، وتعرض وجهة نظر الدولة في أي قضية يتم رفعها ضدها".

وأكمل مسعد الفخراني: "عندما يقيم المواطن دعوى على الدولة، ويعلن الجهة التي اختصمها؛ يتم إخطار هيئة قضايا الدولة بها".

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