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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بحضور رئيس هيئة قضايا الدولة ووكيل النواب.. حقوق عين شمس يعقد اجتماعه الدوري

مجلس كلية الحقوق
مجلس كلية الحقوق يعقد اجتماعه الدورى

عقد مجلس كلية الحقوق جامعة عين شمس ظهر يوم الاثنين الموافق 9 اكتوبر ، اجتماعه الدورى برئاسة الدكتور محمد صافى ، عميد الكلية، وحضور السادة الوكلاء وأعضاء المجلس .

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وقد افتتح عميد الكلية الجلسة مرحبا بالسادة الأعضاء، ومهنئا بالعام الجامعى الجديد، ورحب بالأعضاء الخمسة الذين انضموا للمجلس بالانتخاب، وهم الدكتور حمدى عبد الرحمن، والدكتور حسام الدين الأهوانى، والدكتور محمد المرسى زهرة، والدكتور السيد نايل، والدكتور جميل عبد الباقى.

ثم رحب عميد الكلية بسيادة المستشار مسعد عبد المقصود ، رئيس هيئة قضايا الدولة، كعضو جديد بمجلس الكلية مؤكدا على اعتزاز الكلية بسيادته كأحد خريجيها النابهين البارزين، ومضيفا بأن  خبرته القانونية الواسعة سوف تثرى المناقشات، وتسهم فى إيجاد حلول عملية للموضوعات التى تطرح على المجلس.

كما رحب عميد الكلية بسيادة المستشار أحمد سعد الدين، الوكيل الأول لمجلس النواب، وعضو مجلس الكلية للعام الثالث على التوالى، وشكر سيادته على مساندته للكلية ، ودعم مشروعات التطوير بها.

وأحاط عميد الكلية أعضاء مجلس الكلية علما بأهم الأحداث التى دارت بالكلية ما بين اجتماعى المجلس، ومنها الزيارة المرتقبة لفريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم الجامعى والاعتماد، واستعدادات الكلية لاستقبالها، وإعلان مجلة الكلية ضمن أفضل مائة مجلة عربية، وشراكة الكلية الناجحة مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولى، وموافقة مجلس الجامعة على البرامج الدراسية الجديدة المقدمة من الكلية.

وأطلع عميد الكلية المجلس على سير امتحانات دور أكتوبر لمرحلتى الليسانس والدراسات العليا، وقدم الشكر لجميع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والموظفين على تعاونهم لإنجاح امتحانات هذا الدور التى تجرى جنبا إلى جنب مع سير الدراسة بالشعب الثلاث.

وناقش المجلس مطولا فكرة تدعيم الجوانب العملية للمقررات الدراسية إضافة إلى ما يوجد بالفعل كالمحكمة التدريبية التى يعد اجتيازها متطلبا للتخرج، ونماذج المحاكاة والمحاكمات الصورية التى تعد الكلية رائدة فيها، والتدريب فى المحاكم المتخصصة وفقا لبروتوكول التعاون المبرم بين الكلية ووزارة العدل، ومختلف هيئات الدولة، وكبريات مكاتب المحاماة، واستقر الرأى على استمرار المناقشات حول هذا الموضوع الهام فى الجلسة القادمة استنادا للأفكار الجديدة المقدمة من إدارة الكلية.

كما ناقش المجلس مسائل شئون الطلاب، والدراسات العليا والبحوث، وخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

مجلس كلية الحقوق يعقد اجتماعه الدورى3
مجلس كلية الحقوق يعقد اجتماعه الدورى3
مجلس كلية الحقوق يعقد اجتماعه الدورى2
مجلس كلية الحقوق يعقد اجتماعه الدورى2
مجلس كلية الحقوق يعقد اجتماعه الدورى1
مجلس كلية الحقوق يعقد اجتماعه الدورى1
مجلس كلية الحقوق يعقد اجتماعه الدورى
مجلس كلية الحقوق يعقد اجتماعه الدورى
كلية الحقوق جامعة عين شمس مجلس كلية الحقوق اجتماعه الدورى Jobs Education

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